В «Спартаке» сделали заявление по тюремному приговору Промеса

Надо было добавить,что до окончательного решения,любые высказывания надо расценивать,как извините "бабские сплетни на завалинке".
Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал тюремный приговор форварду Квинси Промесу.
«У Промеса идет процесс апелляции. Надеемся, решение суда будет изменено», – сказал Малышев.
- Квинси приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.