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    • В «Спартаке» сделали заявление по тюремному приговору Промеса

    В «Спартаке» сделали заявление по тюремному приговору Промеса

    Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал тюремный приговор форварду Квинси Промесу.

    «У Промеса идет процесс апелляции. Надеемся, решение суда будет изменено», – сказал Малышев.

    • Квинси приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      erybov1965 58 минут назад

      Надо было добавить,что до окончательного решения,любые высказывания надо расценивать,как извините "бабские сплетни на завалинке".

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      Рейтинг: +1233

      ВасяК 58 минут назад

      Один за всех, и все за одного!!!

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