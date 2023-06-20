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    Новичок «Зенита» Ду Кейрос прибыл в Санкт-Петербург

    Новый полузащитник «Зенита» Ду Кейрос уже находится в России.

    Об этом свидетельствует фотография в соцсетях бразильца. Он выложил снимок, сделанный недалеко от Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

    • Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
    • Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1631

      Болотоход 6 минут назад



      Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».

      Полузащитник переедет в Россию летом нынешнего года.

      «Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит».

      Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтианс», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать.

      Я поговорил с Юри Алберто. Он сказал, что меня ждут отличный город, прекрасный клуб и шикарная инфраструктура. Я верю, что буду расти вместе с «Зенитом», – сказал 23-летний футболист.

      Точно пришел в помойку не ра

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      Рейтинг: +5385

      Питерский князь 50 минут назад

      Ведра со слезами дома оставил, правильно.
      Здесь мы из тебя мужика сделаем.
      Будешь ноги об коврик с ромбиком вытирать!
      На поле так же.

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      Рейтинг: +2914

      ПалкоВводецъ (returned) 58 минут назад

      Ещё один, который будет унижать хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1631

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 21 минуту назад

      Да шлак очередной! Помойка всех тянет нужен - не нужен! Там лавка сто метровая)!! Будет с кем в карты поиграть и смс ждать((

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      Рейтинг: +5385

      Питерский князь > Болотоход 16 минут назад

      У вас клуб, один сплошной шлак, ЛГБТ блювотина.
      Это так, чтобы ты знал.
      Другая половина в тюремной робе.
      :)))

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