Новичок «Зенита» Ду Кейрос прибыл в Санкт-Петербург

Ду Кейрос высказался о переходе в «Зенит» из «Коринтианс».
Полузащитник переедет в Россию летом нынешнего года.
«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит».
Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтианс», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать.
Я поговорил с Юри Алберто. Он сказал, что меня ждут отличный город, прекрасный клуб и шикарная инфраструктура. Я верю, что буду расти вместе с «Зенитом», – сказал 23-летний футболист.
Точно пришел в помойку не ра
Новый полузащитник «Зенита» Ду Кейрос уже находится в России.
Об этом свидетельствует фотография в соцсетях бразильца. Он выложил снимок, сделанный недалеко от Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
- Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса».
- Он достался чемпиону России бесплатно в рамках сделки по Юри Алберто.
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.