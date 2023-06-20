Анчелотти определился со своим будущим: он выбрал новое место работы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после истечения контракт с мадридским клубом, сообщает Globo.
Итальянец провел переговоры с президентом Бразильской конфедерации футбола. Они договорились, что Анчелотти возглавит национальную команду летом 2024 года.
В январе Анчелотти сообщит руководству «Реала», что не будет активировать пункт о продлении контракта.
- Обязанности тренера бразильской сборной исполняет Рамон Менезес.
- Ранее команду возглавлял Тите – он ушел в отставку после ЧМ-2022.
Источник: Globo