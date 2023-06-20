Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Анчелотти определился со своим будущим: он выбрал новое место работы

    Анчелотти определился со своим будущим: он выбрал новое место работы

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после истечения контракт с мадридским клубом, сообщает Globo.

    Итальянец провел переговоры с президентом Бразильской конфедерации футбола. Они договорились, что Анчелотти возглавит национальную команду летом 2024 года.

    В январе Анчелотти сообщит руководству «Реала», что не будет активировать пункт о продлении контракта.

    • Обязанности тренера бразильской сборной исполняет Рамон Менезес.
    • Ранее команду возглавлял Тите – он ушел в отставку после ЧМ-2022.

    Новости по теме
    В Бразилии придумали новый план по назначению Анчелотти тренером сборной
    Анчелотти недоволен работой «Реала» на трансферном рынке 1
    Анчелотти подал в суд на «Эвертон»
    Источник: Globo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 