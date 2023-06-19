Промес опубликовал фото со Стивеном Сигалом после новости о тюремном сроке в Нидерландах

Вингер «Спартака» Квинси Промес выложил в соцсетях совместную фотографию со Стивеном Сигалом.

Американский актер с ноября 2016 года имеет российский паспорт. Возможно, это намек голландца на скорую смену гражданства.

Фото: соцсети Квинси Промеса