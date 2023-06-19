Промес опубликовал фото со Стивеном Сигалом после новости о тюремном сроке в Нидерландах

У Промеса точно КУКУХА набок! Крыша течет. Стыдно, что в Спартаке играет такой гражданин...(
Вингер «Спартака» Квинси Промес выложил в соцсетях совместную фотографию со Стивеном Сигалом.
Американский актер с ноября 2016 года имеет российский паспорт. Возможно, это намек голландца на скорую смену гражданства.
Фото: соцсети Квинси Промеса
- Сегодня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также спартаковца подозревают в наркоторговле.