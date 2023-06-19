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    • Промес опубликовал фото со Стивеном Сигалом после новости о тюремном сроке в Нидерландах

    Промес опубликовал фото со Стивеном Сигалом после новости о тюремном сроке в Нидерландах

    Вингер «Спартака» Квинси Промес выложил в соцсетях совместную фотографию со Стивеном Сигалом.

    Американский актер с ноября 2016 года имеет российский паспорт. Возможно, это намек голландца на скорую смену гражданства.

    Фото: соцсети Квинси Промеса

    • Сегодня Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также спартаковца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.06.2023 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20471

      Cleaner 6 минут назад

      У Промеса точно КУКУХА набок! Крыша течет. Стыдно, что в Спартаке играет такой гражданин...(

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