Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404»

Бывший капитан сборной России Роман Широков раскритиковал защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который осудил российских футболистов за молчание по теме конфликта на Украине.

Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.

Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

«Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями.

Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты», – сказал Широков.

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