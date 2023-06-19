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  • Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404»

Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404»

19 июня 2023, 18:28
13

Бывший капитан сборной России Роман Широков раскритиковал защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который осудил российских футболистов за молчание по теме конфликта на Украине.

  • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
  • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

«Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями.

Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты», – сказал Широков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман Зинченко Александр
Комментарии (13)
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Vratarь
1687190744
Не надо критиковать Зинченко. Всё, что он сказал - это то, что в России есть хотя бы остатки свободы, которая на Украине давным давно растворилась в зловейшей диктатуре. А уж если так говорит враг - значит, ребята, мы кое-чего стоим.
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R_a_i_n
1687192104
Ну вот Зинченко и дождался высказываний футболистов. Пока только бывший...
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664
1687192965
Широков прав, Зинченко двуличный плакса и лицемер
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vavilon69
1687195296
А Широков прав.
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АлексМак
1687195532
Верно сказал
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Napaleon Banapart
1687198459
Клоун? А кто клоун то?
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mutabor0992
1687203962
Вот почитал эту срамоту снизу...Пусть адекватные болелы честно ответят.Кайфово смотреть рпл без еврокубков?Когда абсолютно фиолетово у кого какое место!p.s.Максимка чаво такой агрессивный?
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Каратель помойников
1687230545
Не понимаю футболера Зину, почему все футболисты должны думать как упоротые укропитеки?
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neveldomha
1687245725
Я понимаю, если бы Зина из окопа возмущался, а тут сплошное нытье дрища из Лондона)))))). Еще раз понимаю, почему Хосеп дал ему пинка из сити.
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Bozigit
1687247093
Молодец. Сказал, то , что и все знают
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