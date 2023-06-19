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    • Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404»

    Широков ответил Зинченко: «Российские футболисты поддерживают свою страну, а не страну 404»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков раскритиковал защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который осудил российских футболистов за молчание по теме конфликта на Украине.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

    «Российские футболисты на то и российские, что они поддерживают свою страну, а не страну 404, которая считает себя небожителями.

    Они могут сказать – ребята, вы там повлияйте на своего клоуна, хотя на него трудно влиять – влияют другие люди или препараты», – сказал Широков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2885

      ПалкоВводецъ (returned) 30 секунд назад

      РомаШи по делу ответил этому с промытыми остатками мозгов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14219

      R_a_i_n 3 минуты назад

      Ну вот Зинченко и дождался высказываний футболистов. Пока только бывший...

      0
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      Рейтинг: +512

      Vratarь 25 минут назад

      Не надо критиковать Зинченко. Всё, что он сказал - это то, что в России есть хотя бы остатки свободы, которая на Украине давным давно растворилась в зловейшей диктатуре. А уж если так говорит враг - значит, ребята, мы кое-чего стоим.

      0
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      Рейтинг: +1528

      elessar arnor > Vratarь 18 минут назад

      сколько президентов сменилось с начала века там, где "диктатура" и в РФ

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      Рейтинг: +14219

      R_a_i_n > elessar arnor 4 минуты назад

      Да, есть чем гордиться. Сменили кучу президентов, угробили кучу народа.

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      Рейтинг: +207

      RealDiMoNMadrid 50 минут назад

      Ой, ёёёё...
      Нечего сказать
      Мда

      1
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