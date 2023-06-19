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    • Юрист рассказал, какие санкции грозят «Спартаку», если Промес продолжит играть за клуб

    Юрист рассказал, какие санкции грозят «Спартаку», если Промес продолжит играть за клуб

    Спортивный юрист Ваган Давидянц рассказал, грозят ли «Спартаку» санкции из-за уголовного преследования в отношении нападающего Квинси Промеса.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Санкции от УЕФА и ФИФА в нынешней конструкции в виде отзыва лицензии РФС не представляется возможным, так как на данный момент РФС и РПЛ как организатор чемпионата России ничего не нарушает до момента вынесения окончательного приговора.

    Санкции возможны, если не будет исполняться вступившее в законную силу решение последней инстанции, но до этого еще очень далеко. Думаю, у Квинси к этому моменту истечет срок действия контракта.

    «Спартаку» пока ничего не грозит, но любой футбольный клуб может в одностороннем режиме расторгнуть соглашение с футболистом при условии, что футболист клуба находится под уголовным преследованием.

    Не стоит сейчас поднимать волну против «Спартака» и футболиста, а дождаться окончательного вердикта», – сказал Давидянц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18660

      NewLife 1 час назад

      Плевали мы на уефы и фифы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      АЛЕКС 58 > NewLife 1 час назад

      Это мы плевали на них,а наши чинуши из РФС к ним очень прислушиваются до сих пор.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1930

      Fialet > АЛЕКС 58 59 минут назад

      Тоже верно. В руководстве футболом иноагенты и жополизы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11657

      alp > Fialet 11 минут назад

      к сожалению, не только в футболе

      0
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