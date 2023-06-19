Юрист рассказал, какие санкции грозят «Спартаку», если Промес продолжит играть за клуб

Спортивный юрист Ваган Давидянц рассказал, грозят ли «Спартаку» санкции из-за уголовного преследования в отношении нападающего Квинси Промеса.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Санкции от УЕФА и ФИФА в нынешней конструкции в виде отзыва лицензии РФС не представляется возможным, так как на данный момент РФС и РПЛ как организатор чемпионата России ничего не нарушает до момента вынесения окончательного приговора.

Санкции возможны, если не будет исполняться вступившее в законную силу решение последней инстанции, но до этого еще очень далеко. Думаю, у Квинси к этому моменту истечет срок действия контракта.

«Спартаку» пока ничего не грозит, но любой футбольный клуб может в одностороннем режиме расторгнуть соглашение с футболистом при условии, что футболист клуба находится под уголовным преследованием.

Не стоит сейчас поднимать волну против «Спартака» и футболиста, а дождаться окончательного вердикта», – сказал Давидянц.