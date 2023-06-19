Адвокат Промеса рассказал, что будет делать Квинси после тюремного приговора

Роберт Малевич, адвокат нападающего «Спартака» Квинси Промеса, высказался о будущем своего клиента.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком.
После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», – сказал Малевич.
Источник: ТАСС