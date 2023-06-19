Мостовой отреагировал на приговор Промеса

Александр Мостовой высказался о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Спартак» однозначно будет защищать своего игрока, но дело в том, что процесс происходит в другой стране, где иные законы. Клуб здесь ничем не поможет.

Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет.

Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит так все и было», – заявил Мостовой.