Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой отреагировал на приговор Промеса

    Александр Мостовой высказался о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Спартак» однозначно будет защищать своего игрока, но дело в том, что процесс происходит в другой стране, где иные законы. Клуб здесь ничем не поможет.

    Когда есть власть, слава и большие деньги, всегда будет распущенность. Не хочу думать, что с ним будет.

    Мое мнение о нем не поменялось, потому что я даже не знаю, какой он в быту. Но если закон нарушен, значит так все и было», – заявил Мостовой.

    Новости по теме
    Видели новости о сроке для Промеса? Что теперь будет?
    Адвокат Промеса рассказал, что будет делать Квинси после тюремного приговора
    В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 