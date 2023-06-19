В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к тюремному заключению

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», – заявил Зеленов.