В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к тюремному заключению

Расформировать сви ней за укрывательство беглого преступника. Гыгыгы
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», – заявил Зеленов.