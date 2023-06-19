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    • В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к тюремному заключению

    В «Спартаке» отреагировали на решение суда приговорить Промеса к тюремному заключению

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», – заявил Зеленов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2863

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Расформировать сви ней за укрывательство беглого преступника. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +17707

      Garrincha58 1 час назад

      так это только первый приговор ближе к осени будет ещё один процесс по наркоте

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      Рейтинг: +15145

      Алексей З 1 час назад

      Давайте подождём развития событий.
      Озабоченные юристы на ветке, угомонитесь пока.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > Алексей З 4 минуты назад

      Вы просили нас дождаться ПРИГОВОРА. Ну вот, дождались. Какого развития Вы еще ждете? Ну скостят Промесу пару месяцев в случае апелляции(маловероятное событие) или накинут еще полгода, это НИЧЕГО не изменит.

      1
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      Рейтинг: +10993

      ivany4 1 час назад

      Странный суд. Просили 2 года. При неявке в суд - дали 1,5. Думаю если бы пришел в суд, то получил бы год условно.)) С такими родственниками как у Антохи и врагов не надо.)))
      Ну а если серьезно, то клуб здесь вряд ли чем то существенным поможет. Да и Промес сам не отрицает факт скандала. Единственное, что может ему помочь при возможном обжаловании - хорошие адвокаты, которые найдут более смягчающие обстоятельства или какие-то лазейки в законе.
      Держись Антоха!

      1
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      Рейтинг: +33971

      oyabun 2 часа назад

      Боюсь никакие обжалования тут не помогут. Паршивейшая ситуация как для игрока так и для клуба в целом.

      4
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      Рейтинг: +2846

      АЛЕКС 58 > oyabun 2 часа назад

      Именно для клуба,если и дальше укрывать станет наркоторговца

      1
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      Рейтинг: +5147

      neveldomha 2 часа назад

      Намеренная неявка в суд подсудимого трактуется именно как фактическое признание вины. В купе с имеющимися у суда доказательствами, обжаловать нечего. Россия обязана выдать преступника либо решать вопрос об отбывании наказания в России. Советую Промесу переговорить с Кокориным, что и как.

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > neveldomha 2 часа назад

      Промес не совершал преступление на территории России, потому оснований для отбывания наказания в России у него НЕТ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20415

      Cleaner 2 часа назад

      Если бы защита МОГЛА что то сделать, она бы это уже сделала. Скорее всего защита сделала ВСЁ, что могла и потому обжалование ни к чему не приведет. Учитывая параллельное дело о наркотиках, обжалование ОДНОЗНАЧНО ни к чему не приведет.

      3
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      Рейтинг: +1925

      Fialet > Cleaner 27 минут назад

      Понятно дело, что могут сделать несколько миллионов Промеса против политического заказа США?

      0
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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > Fialet 7 минут назад

      Каким боком США относятся к банальной ПОНОЖОВЩИНЕ Промеса? В Пиндосии о таком футболисте и не слышали...

      0
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      Рейтинг: +4897

      fakeid 2 часа назад

      паспорт ему теперь точно не дадут. только если он пойдёт участвовать в СВО. либо откупится: например откроет детскую спортшколу, будет её содержать. или благотворительность, но такая, чтобы вся общественность прослезилась. тяжело больным детям и т.д. может остаться тут ему и позволят - но в качестве иностранца. а ему позарез нужен паспорт, и только паспорт)) он уже с декабря пытается его получить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2846

      АЛЕКС 58 > fakeid 2 часа назад

      Он за копейку удавится,какая благотворительность!? Мало платили по контрактам,решил на наркоте подработать. За одно это гнать из спорта.

      3
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      Рейтинг: +1925

      Fialet > АЛЕКС 58 28 минут назад

      Вы его за руку поймали? Я вот не верю их сфабрикованным обвинениям. И судам тоже.

      0
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      Рейтинг: +2598

      alefreddy 2 часа назад

      пока ничего не ясно а если вступит в силу то отбудет наказание в команде

      1
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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > alefreddy 2 часа назад

      Да Вам и со ЗНАКАМИ препинания НИЧЕГО НЕ ЯСНО...)))

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      Рейтинг: +1516

      777+ > Cleaner 21 минуту назад

      После слова Да, я бы поставил запятую...))))

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      Рейтинг: +1744

      22 raza chemp > Cleaner 17 минут назад

      И с большой буквы слова пишутся после точки

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > 777+ 9 минут назад

      И ошиблись бы...)

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