«Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив»

Переход полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» не состоится.

Оренбургский клуб заблокировал трансфер 26-летнего футболиста без объяснения причин.

Возможно, аргентинец уйдет в «Динамо» вслед за главным тренером Марцелом Личкой. Но его отпустят только за существенную сумму.