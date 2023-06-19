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    «Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив»

    Переход полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» не состоится.

    Оренбургский клуб заблокировал трансфер 26-летнего футболиста без объяснения причин.

    Возможно, аргентинец уйдет в «Динамо» вслед за главным тренером Марцелом Личкой. Но его отпустят только за существенную сумму.

    • Рыночная стоимость Веры – 3 миллиона евро.
    • В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Ранее хавбек заявил, что хочет получить российское гражданство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24828

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Вера остаётся, осталось только подписать Надю и Любу. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Таврида 47 минут назад

      Vera! Vera!
      What have become of you?
      Where the hell are you?)))

      0
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