«Оренбург» заблокировал трансфер Веры в «Локомотив»

Вера остаётся, осталось только подписать Надю и Любу. )
Переход полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» не состоится.
Оренбургский клуб заблокировал трансфер 26-летнего футболиста без объяснения причин.
Возможно, аргентинец уйдет в «Динамо» вслед за главным тренером Марцелом Личкой. Но его отпустят только за существенную сумму.
- Рыночная стоимость Веры – 3 миллиона евро.
- В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Ранее хавбек заявил, что хочет получить российское гражданство.