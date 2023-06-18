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Вьештица: «Зенит» – клуб мирового уровня»

18 июня 2023, 16:49
7

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица хотел бы поработать в петербургском клубе.

«У меня в Петербурге много друзей – это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провeл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион – просто фантастика», – сказал серб.

  • Вьештица был в «Зените» в 2002-2006 годах.
  • Затем он играл в РПЛ за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал». петербургское «Динамо».
  • 43-летний серб завершил карьеру в 2014 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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BarStep
1687097705
Вьештица дело говорит! Но эксклюзивно здесь "чех серб" в сноске # 43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году
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ВетеR
1687099309
Следующий пост от Зюнита - Вьештица игрок уровня Месси )
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GoldPlayFIFARus9
1687099918
"43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году". "Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица хотел бы поработать в петербургском клубе". Вы это от руки пишите?
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FCSpartakM
1687107588
хахахаах
Ответить
Сержтир
1687109254
Сколько заплатили Вьешьтице, чтоб он ляпнул такую глупость.
Ответить
Barmaleushka
1687113286
Клуб мирового уровня ? Вполне справедливое высказывание . Клуб завоевавший хоть один международный трофей - клуб мирового уровня .
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alp
1687173109
а что сюда так много протухшего мяса набежало?
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