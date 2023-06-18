Вьештица: «Зенит» – клуб мирового уровня»

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица хотел бы поработать в петербургском клубе.

«У меня в Петербурге много друзей – это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провeл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион – просто фантастика», – сказал серб.