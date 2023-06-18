Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вьештица: «Зенит» – клуб мирового уровня»

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица хотел бы поработать в петербургском клубе.

    «У меня в Петербурге много друзей – это мой родной город. Всегда приятно возвращаться сюда.

    В последние годы я работаю тренером в Сербии. Надеюсь, вскоре поработаю в России. Пока предложений нет. Надеюсь, они появятся. В «Зенит» всегда хотел бы вернуться и поработать в клубе. Треть жизни провeл в России. Играл в Петербурге. Мне этот клуб очень близок.

    Тем более «Зенит» сейчас вышел на мировой уровень. Такой стадион – просто фантастика», – сказал серб.

    • Вьештица был в «Зените» в 2002-2006 годах.
    • Затем он играл в РПЛ за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал». петербургское «Динамо».
    • 43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году.

    Новости по теме
    «Химки» подписали в ворота воспитанника «Зенита»
    Футболистка «Зенита»: «Перед матчами слушаем «Ленинград» 1
    «Локомотив» подписал Самошникова, ЦСКА выкупил Мойзеса. Таблица трансферов РПЛ 12
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6097

      GoldPlayFIFARus9 2 минуты назад

      "43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году".
      "Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица хотел бы поработать в петербургском клубе".

      Вы это от руки пишите?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12234

      ВетеR 12 минут назад

      Следующий пост от Зюнита - Вьештица игрок уровня Месси )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8040

      BarStep 39 минут назад

      Вьештица дело говорит!

      Но эксклюзивно здесь "чех серб" в сноске # 43-летний чех серб завершил карьеру в 2014 году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      Болотоход 1 час назад

      Еще одного метаном накачали видать и денег дали на бутылку водяры)))
      Позор лазурным)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -2

      Спартак_не_умеет_играть > Болотоход 57 минут назад

      Бывшие игроки срамтака, вспоминают о клубе, что от воспоминаний попа дымится, в тазик сесть хотят.
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1609

      Болотоход > Спартак_не_умеет_играть 21 минуту назад

      Похмелись чудак)!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 