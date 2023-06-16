В «Урале» определились с будущим арендованного Ранджеловича

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, будет ли клуб выкупать у «Олимпиакоса» вингера Лазара Ранджеловича.
– Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?
– Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень.
Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...
– Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?
– Нет.
– Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?
– Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу.
Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!
- «Урал» арендовал Ранджеловича в сентябре, заплатив 500 тысяч евро.
- Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 28 матчах.