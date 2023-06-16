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  • В «Урале» определились с будущим арендованного Ранджеловича

В «Урале» определились с будущим арендованного Ранджеловича

16 июня 2023, 14:29
1

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, будет ли клуб выкупать у «Олимпиакоса» вингера Лазара Ранджеловича.

– Почему Лазар Ранджелович провел вторую часть сезона гораздо слабее первой?

– Если бы я знал... Такой вопрос корректнее задавать тренерскому штабу, а не мне. Лазар однозначно сверкнул до зимней паузы, принес нам пользу. Хороший парень.

Может быть, весной на него давила неопределенность с его будущим, с его контрактом. Возможно, где-то снизил к себе требования. Не знаю...

– Аренда рассчитана до 30 июня. Будете его выкупать у «Олимпиакоса»?

– Нет.

– Не готовы платить за серба 1,5 миллиона евро?

– Да можно было разговаривать с греческим клубом. Но мы даже не начинали переговоры, так как «Олимпиакос» твердо обозначил свое намерение вернуть футболиста, прислал нам бумагу.

Видимо, греки хотят его перепродать. Но, повторюсь, парень к нам пришел и осенью однозначно помог «Уралу» выбраться из ямы!

  • «Урал» арендовал Ранджеловича в сентябре, заплатив 500 тысяч евро.
  • Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 28 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Урал Олимпиакос Ранджелович Лазар Иванов Григорий
Комментарии (1)
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zigbert
1686940947
Было видно что игрок хорошего уровня но когда отсутствует стабильность в игре рисковать никто не захочет.
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