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    • В «Коринтиансе» удивлены заявлением гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана

    В «Коринтиансе» удивлены заявлением гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана

    Совет директоров «Коринтианса» ничего не знает о том, что «Зенит» выкупил права на Густаво Мантуана.

    Ранее о закрытии сделки объявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

    В «Коринтиансе» слова Медведева вызвали удивление – они пока не получали официальных предложений о трансфере.

    На ближайшее время запланирована встреча с агентом 21-летнего бразильца, чтобы прояснить ситуацию с его будущим.

    • Мантуан – лучший игрок «Зенита» в мае-июне.
    • Клуб РПЛ арендовал его в июле.
    • Сообщалось, что сумма выкупа составит 3 миллиона евро.

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    Источник: Lance

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    15.06.2023 22:33
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