В «Коринтиансе» удивлены заявлением гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана

Совет директоров «Коринтианса» ничего не знает о том, что «Зенит» выкупил права на Густаво Мантуана.
Ранее о закрытии сделки объявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.
В «Коринтиансе» слова Медведева вызвали удивление – они пока не получали официальных предложений о трансфере.
На ближайшее время запланирована встреча с агентом 21-летнего бразильца, чтобы прояснить ситуацию с его будущим.
- Мантуан – лучший игрок «Зенита» в мае-июне.
- Клуб РПЛ арендовал его в июле.
- Сообщалось, что сумма выкупа составит 3 миллиона евро.
Источник: Lance