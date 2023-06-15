В «Коринтиансе» удивлены заявлением гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана

Совет директоров «Коринтианса» ничего не знает о том, что «Зенит» выкупил права на Густаво Мантуана.

Ранее о закрытии сделки объявил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

В «Коринтиансе» слова Медведева вызвали удивление – они пока не получали официальных предложений о трансфере.

На ближайшее время запланирована встреча с агентом 21-летнего бразильца, чтобы прояснить ситуацию с его будущим.