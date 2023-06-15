«Я никого не предавал»: Тикнизян – о выборе сборной Армении вместо России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на критику за выбор сборной.

Футболист решил играть за Армению вместо России.

Он родился в Санкт-Петербурге.

Тикнизян поучаствовал в 2 матчах в составе армянской сборной.

«Пусть говорят, что хотят. Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал.

Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни.

Мое решение было основано на спортивной составляющей», – сказал Тикнизян.