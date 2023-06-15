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    • «Я никого не предавал»: Тикнизян – о выборе сборной Армении вместо России

    «Я никого не предавал»: Тикнизян – о выборе сборной Армении вместо России

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на критику за выбор сборной.

    • Футболист решил играть за Армению вместо России.
    • Он родился в Санкт-Петербурге.
    • Тикнизян поучаствовал в 2 матчах в составе армянской сборной.

    «Пусть говорят, что хотят. Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал.

    Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни.

    Мое решение было основано на спортивной составляющей», – сказал Тикнизян.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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