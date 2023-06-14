«Ахмат» подписал защитника из Второй лиги

Защитник «Чайки» Владислав Волков перешел в «Ахмат». Контракт с 23-летним игроком рассчитан на четыре года.

«В сезоне-2021/22 Волков играл под руководством Сергея Ташуева, который тогда тренировал «Чайку».

Мы приветствуем Владислава в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» – написали грозненцы.

Волков провел в «Чайке» 2 года.

За команду Второй лиги он провел 55 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

Уроженец Одесской области стоит 350 тысяч евро.

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