Непомнящий связал неудачи «Спартака» с отсутствием в клубе трех вещей

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаля хвалят за отличную тактическую подготовку команды. За то, что она готова менять схему по нескольку раз за матч. Но я не считаю это позитивным моментом.

Если не работает план «А», нужно иметь план «В». Но использовать ещe планы «С» и «D» – это уже излишнее. Одним и тем же игрокам слишком часто меняют задачи.

И такая неразбериха не только на поле, но и в головах руководства клуба. Нет стабильности, нет спокойствия, нет уверенности», – сказал Непомнящий.