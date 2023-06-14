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    • Непомнящий связал неудачи «Спартака» с отсутствием в клубе трех вещей

    Непомнящий связал неудачи «Спартака» с отсутствием в клубе трех вещей

    Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

    «Абаскаля хвалят за отличную тактическую подготовку команды. За то, что она готова менять схему по нескольку раз за матч. Но я не считаю это позитивным моментом.

    Если не работает план «А», нужно иметь план «В». Но использовать ещe планы «С» и «D» – это уже излишнее. Одним и тем же игрокам слишком часто меняют задачи.

    И такая неразбериха не только на поле, но и в головах руководства клуба. Нет стабильности, нет спокойствия, нет уверенности», – сказал Непомнящий.

    • «Спартак» занял 3-е место в РПЛ.
    • Долгое время клуб шел на втором месте.

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    Источник: Vprognoze

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