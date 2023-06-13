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    Малком назвал «Барселону» мостом для перехода в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о периоде выступлений за «Барселону».

    «У меня были возможности, я ими пользовался, но не все было справедливо. Однако таков был выбор тренера – игроки должны его уважать. Нужно выполнять свою работу каждый день, и кто знает, не появится ли еще одна возможность.

    Я счастлив в «Зените», в России. Меня здорово приняли, и у меня есть действующий контракт. «Барселона» для меня была мостом для перехода в «Зенит» в уже другом статусе. Я рад и доволен.

    Мой этап в «Барселоне» был скоротечным, но я многое узнал, все мне помогали. Я решил уйти из «Барселоны», чтобы больше играть, продолжая выступать в Лиге чемпионов. Сейчас я стал отцом и сосредоточен на том, чтобы делать то, что лучше для меня и моей семьи.

    Я постараюсь помочь сборной, когда будет такая возможность. В клубе я тоже помогаю молодым футболистам. Я теперь другой человек, я вырос», – цитирует Малкома UOL.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Сообщалось, что бразилец интересен топ-клубам АПЛ.
    • «Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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