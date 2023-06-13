Малком назвал «Барселону» мостом для перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о периоде выступлений за «Барселону».

«У меня были возможности, я ими пользовался, но не все было справедливо. Однако таков был выбор тренера – игроки должны его уважать. Нужно выполнять свою работу каждый день, и кто знает, не появится ли еще одна возможность.

Я счастлив в «Зените», в России. Меня здорово приняли, и у меня есть действующий контракт. «Барселона» для меня была мостом для перехода в «Зенит» в уже другом статусе. Я рад и доволен.

Мой этап в «Барселоне» был скоротечным, но я многое узнал, все мне помогали. Я решил уйти из «Барселоны», чтобы больше играть, продолжая выступать в Лиге чемпионов. Сейчас я стал отцом и сосредоточен на том, чтобы делать то, что лучше для меня и моей семьи.

Я постараюсь помочь сборной, когда будет такая возможность. В клубе я тоже помогаю молодым футболистам. Я теперь другой человек, я вырос», – цитирует Малкома UOL.