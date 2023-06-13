Тренер «Ариса» оценил игру Кокорина в сезоне-2022/23

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего Александра Кокорина в сезоне-2022/23.

«Саша – огромный мастер, талант. Нельзя забывать, что мы, как тренерский штаб, провели большую работу. Саша попал в команду, где он вернулся на свой топ-уровень по физике и тактике.

Его мастерство блистает, когда он чувствует себя одним из важнейших футболистов в функционирующем коллективе.

При всем уважении, не знаю, смогут ли другие специалисты и команды предоставить ему то, что он почувствовал у нас. Уверен, что ему было бы у нас максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал. Хотя ему и не 19 лет», – сказал Шпилевский.