Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тренер «Ариса» оценил игру Кокорина в сезоне-2022/23

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре нападающего Александра Кокорина в сезоне-2022/23.

    «Саша – огромный мастер, талант. Нельзя забывать, что мы, как тренерский штаб, провели большую работу. Саша попал в команду, где он вернулся на свой топ-уровень по физике и тактике.

    Его мастерство блистает, когда он чувствует себя одним из важнейших футболистов в функционирующем коллективе.

    При всем уважении, не знаю, смогут ли другие специалисты и команды предоставить ему то, что он почувствовал у нас. Уверен, что ему было бы у нас максимально комфортно, он бы и дальше прогрессировал. Хотя ему и не 19 лет», – сказал Шпилевский.

    • «Арис» арендовал Кокорина в августе.
    • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
    • Команда из Лимассола впервые в истории стала чемпионом Кипра.

    Новости по теме
    Тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина
    Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео» 12
    Кокорин посетит финал Лиги конференций 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 