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    «Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России

    Определились участники матча за Суперкубок России.

    В нем сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдет 15 июля в Казани.

    • «Зенит» – победитель РПЛ.
    • ЦСКА выиграл Кубок России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20261

      Cleaner 55 минут назад

      Будет интересно. Шансы 50 на 50. Удачи ЦСКА!..)))

      0
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      Рейтинг: +120

      baden1969 1 час назад

      Именно в этой игре, как мне кажется, больше шансов у ЦСКА, хотя никто не знает какие составы в обеих командах останутся к 15 июля...

      0
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      Рейтинг: +2080

      evgevg13 2 часа назад

      Вот тут ЦСКА себя "покажут"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +874

      k611 2 часа назад

      А почему не в Санкт-Петербурге? Чудеса...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2080

      evgevg13 > k611 2 часа назад

      масква рулит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18127

      Barmaleushka > evgevg13 1 час назад

      Спартак как всегда больше всех колышит где будут играть ЦСКА с Зенитом .

      2
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      Рейтинг: +1374

      САНЁК17 > evgevg13 3 минуты назад

      И зарабатывают

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