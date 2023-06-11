«Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России

Будет интересно. Шансы 50 на 50. Удачи ЦСКА!..)))
Определились участники матча за Суперкубок России.
В нем сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдет 15 июля в Казани.
- «Зенит» – победитель РПЛ.
- ЦСКА выиграл Кубок России.
Определились участники матча за Суперкубок России.
В нем сыграют «Зенит» и ЦСКА. Встреча пройдет 15 июля в Казани.
Именно в этой игре, как мне кажется, больше шансов у ЦСКА, хотя никто не знает какие составы в обеих командах останутся к 15 июля...
А почему не в Санкт-Петербурге? Чудеса...
Спартак как всегда больше всех колышит где будут играть ЦСКА с Зенитом .