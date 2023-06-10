Стыки РПЛ. «Факел» победил «Енисей» (2:0) и сохранил прописку

С одной стороны Воронеж достоин, но с другой... Уж очень с готовностью воронежские болелы побежали оцифровываться. Зомби.
«Факел» победил «Енисей» и в ответном переходном матче за место в РПЛ. Решающим оказался гол Романа Акбашева с пенальти, у него дубль.
Воронежцы проведут в РПЛ второй сезон подряд. В мае их возглавил Вадим Евсеев.
«Енисея» не было в высшей лиге с 2019 года.
Россия. РПЛ. Переходные матчи. Ответный матч
Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Акбашев, 10 (с пенальти); 2:0 – Акбашев, 70.
Первый матч: 1:0.