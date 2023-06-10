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    Стыки РПЛ. «Факел» победил «Енисей» (2:0) и сохранил прописку

    «Факел» победил «Енисей» и в ответном переходном матче за место в РПЛ. Решающим оказался гол Романа Акбашева с пенальти, у него дубль.

    Воронежцы проведут в РПЛ второй сезон подряд. В мае их возглавил Вадим Евсеев.

    «Енисея» не было в высшей лиге с 2019 года.

    Россия. РПЛ. Переходные матчи. Ответный матч

    Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 10 (с пенальти); 2:0 – Акбашев, 70.

    Первый матч: 1:0.

    Результаты РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1908

      Fialet 1 час назад

      С одной стороны Воронеж достоин, но с другой... Уж очень с готовностью воронежские болелы побежали оцифровываться. Зомби.

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      Рейтинг: +21589

      derrik2000 1 час назад

      Рад за Факел - смелая игра команды мне весь чемпионат нравилась. Рад за Евсеева. Как я и писал сразу после назначения, Вадим был призван в команду, чтобы её встряхнуть эмоционально. Играть команда и до него умела, а, вот, с командной игровой дисциплиной, волевым настроем были проблемы. Рад, что многое из этого в пожарном порядке весьма успешно устранено, но работы ещё предстоит много. А сегодня - с победой!

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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 2 часа назад

      Енисей сильно и не старался,судьи до матча всё уже решили!)

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      Рейтинг: +2014

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      не придётся в Красноярск летать, до Воронежа - рукой подать, клуб и болельщики там отличные!

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      Рейтинг: +1523

      Болотоход 3 часа назад

      С победой земляки!

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      Рейтинг: +156

      witalik > Болотоход 1 час назад

      Факел - хорошая боевая команда. Воронеж - город моей офицерской молодости. Город - отличный!!!

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      Рейтинг: +9810

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Слабо Енисей играет !
      Да, еще и в короткий пас !

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      Рейтинг: +7559

      серега кашин 3 часа назад

      Это хорошо, не место Енисею в РФПЛ, пока не будет нормального поля

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