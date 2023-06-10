«Точно увидим слезы»: Чалов – о Суперфинале Fonbet Кубка России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о предстоящем финале с «Краснодаром».

Команды разыграют Fonbet Кубок России.

Матч состоится в воскресенье, 11 июня, в «Лужниках».

– Удивлены увидеть в решающем матче «Краснодар», а не «Зенит» или «Спартак»?

– В какой-то момент понял, что уже нет удивления: когда эти команды вылетели в нижнюю сетку, было понятно, что случиться может что угодно.

Все мы прекрасно видели на примере «Акрона», как в одном матче можно прыгнуть выше головы. В итоге они выбили четыре московских клуба и проиграли только «Краснодару», да и то по пенальти.

Парни молодцы, выдавали свои лучшие матчи. Думаю, им могут поступить предложения от клубов Премьер-лиги, так как они отлично себя зарекомендовали.

Была видна командная игра. В кубке нельзя недооценивать никого. Любой соперник может выдать свой лучший матч.

– Что скажете о стиле «Краснодара»?

– Поставленная игра, контроль мяча, быстрые фланговые футболисты, интенсивный футбол. Сильный форвард Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч.

Лучший ассистент РПЛ Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля. Одним словом, достойный соперник, с которым придется нелегко.

– В «Краснодаре» выступает бывший армеец Ильзат Ахметов. Поддерживаете с ним связь? Слышали его слова о дополнительной мотивации в игре с ЦСКА?

– Да, мы общаемся. Но я не думаю, что на такой важный матч нужна какая-то сверхмотивация: уже сама возможность выиграть трофей заставляет тебя быть максимально заряженным, другие факторы отходят на второй план.

У нас главный стимул – показать, что ЦСКА сильней. «Краснодар» ни разу не выигрывал трофей в свой истории, но ведь и армейцы последний раз брали кубок 10 лет назад.

А я, к примеру, как и многие наши ребята, не побеждал в Кубке. Мы проделали большой путь. У нас обновленная команда, которой не терпится уже выиграть что-то своe.

Это большой вызов для нас, но и для соперника тоже. Уверен, после финального свистка мы точно увидим на поле слeзы.