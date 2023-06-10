«Точно увидим слезы»: Чалов – о Суперфинале Fonbet Кубка России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о предстоящем финале с «Краснодаром».
- Команды разыграют Fonbet Кубок России.
- Матч состоится в воскресенье, 11 июня, в «Лужниках».
– Удивлены увидеть в решающем матче «Краснодар», а не «Зенит» или «Спартак»?
– В какой-то момент понял, что уже нет удивления: когда эти команды вылетели в нижнюю сетку, было понятно, что случиться может что угодно.
Все мы прекрасно видели на примере «Акрона», как в одном матче можно прыгнуть выше головы. В итоге они выбили четыре московских клуба и проиграли только «Краснодару», да и то по пенальти.
Парни молодцы, выдавали свои лучшие матчи. Думаю, им могут поступить предложения от клубов Премьер-лиги, так как они отлично себя зарекомендовали.
Была видна командная игра. В кубке нельзя недооценивать никого. Любой соперник может выдать свой лучший матч.
– Что скажете о стиле «Краснодара»?
– Поставленная игра, контроль мяча, быстрые фланговые футболисты, интенсивный футбол. Сильный форвард Кордоба, который один из лучших в России цепляется за мяч.
Лучший ассистент РПЛ Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля. Одним словом, достойный соперник, с которым придется нелегко.
– В «Краснодаре» выступает бывший армеец Ильзат Ахметов. Поддерживаете с ним связь? Слышали его слова о дополнительной мотивации в игре с ЦСКА?
– Да, мы общаемся. Но я не думаю, что на такой важный матч нужна какая-то сверхмотивация: уже сама возможность выиграть трофей заставляет тебя быть максимально заряженным, другие факторы отходят на второй план.
У нас главный стимул – показать, что ЦСКА сильней. «Краснодар» ни разу не выигрывал трофей в свой истории, но ведь и армейцы последний раз брали кубок 10 лет назад.
А я, к примеру, как и многие наши ребята, не побеждал в Кубке. Мы проделали большой путь. У нас обновленная команда, которой не терпится уже выиграть что-то своe.
Это большой вызов для нас, но и для соперника тоже. Уверен, после финального свистка мы точно увидим на поле слeзы.