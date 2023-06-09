Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отреагировал на новые слитые видео своего экс-партнера по «Зениту» Артема Дзюбы.

«Он мне все это присылал и просил. Отстаньте уже от него», – написал Кокорин в социальной сети.