Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отреагировал на новые слитые видео своего экс-партнера по «Зениту» Артема Дзюбы.

    «Он мне все это присылал и просил. Отстаньте уже от него», – написал Кокорин в социальной сети.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

    Новости по теме
    Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео
    Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы 14
    Сексолог оценила новые слитые видео Дзюбы 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • Читайте нас: 