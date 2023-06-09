Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео»

Обратите внимание, это бывшие сенитовские. Одним словом - сенит, рассадник питарастии. Срамотаааа
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин отреагировал на новые слитые видео своего экс-партнера по «Зениту» Артема Дзюбы.
«Он мне все это присылал и просил. Отстаньте уже от него», – написал Кокорин в социальной сети.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
- Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.