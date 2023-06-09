Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Порноактриса Беркова пригласила Дзюбу на встречу после слива его новых видео

    Порноактриса Беркова пригласила Дзюбу на встречу после слива его новых видео

    Елена Беркова, бывшая порнозвезда, а ныне боец поп-ММА, высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

    – Я из интимных видео пришла в профессиональный спорт. Недавно был первый профессиональный бой по ММА, а Артeм обратно – сансара. Тем более оба занятия здоровые, так что не вижу противоречий. Тем более в спорте Дзюба уже достиг высот.

    – Получилась ли бы у Артeма карьера в порноиндустрии после футбольной? Ведь есть реальный пример, как итальянский футболист завершил спортивную карьеру и стал сниматься в фильмах для взрослых, приобрeл там популярность.

    – Талантливые люди – талантливы во всем. Развиваться разносторонне – это круто! И менять свою жизнь кардинально тоже очень смело и никогда не поздно – по себе знаю! У меня уже семь досрочных побед без поражений, у Дзюбы пока два гола на новом поприще. Главное не останавливаться, качественно трудиться в новом направлении и всe получится, это я точно знаю!

    – Как оцените такое поведение, если бы вам слали такие видео?

    – Мне их шлют регулярно. Данные у Артeма хорошие, он не делает ничего противозаконного и получает удовольствие, а это самое важное – заниматься любимым делом!

    – Какие советы вы могли бы дать Дзюбе? Что с этим делать дальше?

    – Так он уже знает и делает. Успехов тебе, Артeм, во всех твоих проявлениях! Приглашаю Артема в мой спортзал, поборемся в партере, поделимся опытом!

    • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
    • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
    • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

    Новости по теме
    Адвокат Жорин рассказал, какие перспективы у Дзюбы в суде по делу о слитых видео
    Кокорин: «Это мне Дзюба присылал видео» 5
    Зарема прокомментировала новые слитые видео Дзюбы 14
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3676

      CSKA57 1 час назад

      Талантливые люди всегда поймут друг друга! Успехов Дзюбе на новом поприще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Беркова усилит нападение сборной России по футболу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22787

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну вот Дзюбе и работа нашлась в порно индустрии, можно и с футболом завязывать !)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      врете вы все 3 часа назад

      Приглашаю Артема ....поборемся в партере-------
      Зачем Зюбе Ленка Беркова, когда у него есть Дунька Кулакова )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1907

      Fialet > врете вы все 2 часа назад

      Ну почему, он же очко оттопыривал на камеру, может захочет, чтобы Беркова его в зад страпоном поимела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6504

      Enter2006 3 часа назад

      "Приглашаю Артема в мой спортзал" - ключевое слово: "мой".
      И в этот день зал будет закрыт "по техническим причинам" ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14093

      R_a_i_n 3 часа назад

      Семья Зюбы безусловно оценит даное предложение...

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 