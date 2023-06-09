Порноактриса Беркова пригласила Дзюбу на встречу после слива его новых видео

Елена Беркова, бывшая порнозвезда, а ныне боец поп-ММА, высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

– Я из интимных видео пришла в профессиональный спорт. Недавно был первый профессиональный бой по ММА, а Артeм обратно – сансара. Тем более оба занятия здоровые, так что не вижу противоречий. Тем более в спорте Дзюба уже достиг высот.

– Получилась ли бы у Артeма карьера в порноиндустрии после футбольной? Ведь есть реальный пример, как итальянский футболист завершил спортивную карьеру и стал сниматься в фильмах для взрослых, приобрeл там популярность.

– Талантливые люди – талантливы во всем. Развиваться разносторонне – это круто! И менять свою жизнь кардинально тоже очень смело и никогда не поздно – по себе знаю! У меня уже семь досрочных побед без поражений, у Дзюбы пока два гола на новом поприще. Главное не останавливаться, качественно трудиться в новом направлении и всe получится, это я точно знаю!

– Как оцените такое поведение, если бы вам слали такие видео?

– Мне их шлют регулярно. Данные у Артeма хорошие, он не делает ничего противозаконного и получает удовольствие, а это самое важное – заниматься любимым делом!

– Какие советы вы могли бы дать Дзюбе? Что с этим делать дальше?

– Так он уже знает и делает. Успехов тебе, Артeм, во всех твоих проявлениях! Приглашаю Артема в мой спортзал, поборемся в партере, поделимся опытом!