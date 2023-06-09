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  • Порноактриса Беркова пригласила Дзюбу на встречу после слива его новых видео

Порноактриса Беркова пригласила Дзюбу на встречу после слива его новых видео

9 июня 2023, 19:01
8

Елена Беркова, бывшая порнозвезда, а ныне боец поп-ММА, высказалась по поводу слива новых видео откровенного характера с участием Артема Дзюбы.

– Я из интимных видео пришла в профессиональный спорт. Недавно был первый профессиональный бой по ММА, а Артeм обратно – сансара. Тем более оба занятия здоровые, так что не вижу противоречий. Тем более в спорте Дзюба уже достиг высот.

– Получилась ли бы у Артeма карьера в порноиндустрии после футбольной? Ведь есть реальный пример, как итальянский футболист завершил спортивную карьеру и стал сниматься в фильмах для взрослых, приобрeл там популярность.

– Талантливые люди – талантливы во всем. Развиваться разносторонне – это круто! И менять свою жизнь кардинально тоже очень смело и никогда не поздно – по себе знаю! У меня уже семь досрочных побед без поражений, у Дзюбы пока два гола на новом поприще. Главное не останавливаться, качественно трудиться в новом направлении и всe получится, это я точно знаю!

– Как оцените такое поведение, если бы вам слали такие видео?

– Мне их шлют регулярно. Данные у Артeма хорошие, он не делает ничего противозаконного и получает удовольствие, а это самое важное – заниматься любимым делом!

– Какие советы вы могли бы дать Дзюбе? Что с этим делать дальше?

– Так он уже знает и делает. Успехов тебе, Артeм, во всех твоих проявлениях! Приглашаю Артема в мой спортзал, поборемся в партере, поделимся опытом!

  • Это 2-я утечка откровенных видео с Дзюбой. 1-я была осенью 2020 года.
  • Утверждается, что футболист записывал видео для девушки из Украины. Правдива ли эта информация – неизвестно.
  • Сам Дзюба заявил, что это старые видео, а перед их публикацией его шантажировали.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1686327446
Семья Зюбы безусловно оценит даное предложение...
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Enter2006
1686328500
"Приглашаю Артема в мой спортзал" - ключевое слово: "мой". И в этот день зал будет закрыт "по техническим причинам" ))
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Persona_non_Grata
1686333195
Ну вот Дзюбе и работа нашлась в порно индустрии, можно и с футболом завязывать !)))
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Пингвины Антарктиды
1686334288
Беркова усилит нападение сборной России по футболу
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CSKA57
1686337364
Талантливые люди всегда поймут друг друга! Успехов Дзюбе на новом поприще!
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АлексМак
1686342908
вот, молодец...))
Ответить
ItalianFootball
1686381818
Ленка то своими апохалами исполнит его мечту о сидении на лицах, хорошая пара.
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