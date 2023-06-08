Чистяков рассказал, чем ему нравится Карпин

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от совместной работы с Валерием Карпиным.

– Работать с Карпиным – классно?

– Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда были дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился.

Если ты не прав, он это скажет. В лицо. И скажет так, что ты сразу поймeшь.

– Без сборной скучаешь?

– Конечно. Очень хочется быть в сборной. Даже не особо важно с кем играть. Хотя, конечно, хочется с сильными соперниками. Одна из задач – вернуться в сборную.