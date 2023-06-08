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    Чистяков рассказал, чем ему нравится Карпин

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от совместной работы с Валерием Карпиным.

    – Работать с Карпиным – классно?

    – Мне с ним и в сборной, и в «Ростове» было классно. Всегда были дисциплина, характер, простота. Этим он и нравился.

    Если ты не прав, он это скажет. В лицо. И скажет так, что ты сразу поймeшь.

    – Без сборной скучаешь?

    – Конечно. Очень хочется быть в сборной. Даже не особо важно с кем играть. Хотя, конечно, хочется с сильными соперниками. Одна из задач – вернуться в сборную.

    • В прошедшем сезоне Чистяков провел 23 матча без голевых действий.
    • Он в «Зените» с октября 2020 года, а до этого выступал за «Ростов».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24804

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Оголтелые критики Карпина, верняк, зубами скрипят читая это вью. """

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