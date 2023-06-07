Романцев поделился впечатлениями от медиафутбола

Бывший тренер «Спартака» на этой неделе посетил матч Медалиги «Бей Беги» – «Народная команда».

Игра состоялась на «Открытие Арене».

Романцев открыл матч символическим ударом по мячу.

В Медиалиге проходит 3-й сезон.

– Олег Иванович, как вам медийный футбол?

– Очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Я пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал – какие-то эмоции или воспоминания. Сколько они мне что-то дали.

Заряд, который, надеюсь, я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.