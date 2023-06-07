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    Романцев поделился впечатлениями от медиафутбола

    Бывший тренер «Спартака» на этой неделе посетил матч Медалиги «Бей Беги» – «Народная команда».

    • Игра состоялась на «Открытие Арене».
    • Романцев открыл матч символическим ударом по мячу.
    • В Медиалиге проходит 3-й сезон.

    – Олег Иванович, как вам медийный футбол?

    – Очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Я пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал – какие-то эмоции или воспоминания. Сколько они мне что-то дали.

    Заряд, который, надеюсь, я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.

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    Источник: телеграм-канал Данилы Махалина

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    07.06.2023 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5914

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      А в медиалиге летом играют в футбол? Так покажите по ТВ

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