Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Оренбург» купил нападающего «Спартака»

    «Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Степана Оганесяна.

    «Степан – наш! Теперь не аренда!

    Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», – сообщила пресс-служба клуба.

    Сообщалось, что «Оренбург» заплатит за 21-летнего россиянина около 500 тысяч долларов.

    • Оганесян – воспитанник «Спартака».
    • «Оренбург» арендовал его в июле.
    • В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько «Спартак» заработает на продаже Оганесяна в «Оренбург» 1
    «Спартак» и «Оренбург» договорились о трансфере нападающего 6
    «Оренбург» активировал опцию выкупа вингера «Спартака» 1
    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101658

      zigbert 5 часов назад

      Шустрый малый. Не зря ли его Спартак продал? В Спартаке правда больше игрового времени предоставляют Мелешину.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Нуф-Нуф 5 часов назад

      Правильно, нужно развиваться.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 