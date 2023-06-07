«Оренбург» купил нападающего «Спартака»

«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Степана Оганесяна.

«Степан – наш! Теперь не аренда!

Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», – сообщила пресс-служба клуба.

Сообщалось, что «Оренбург» заплатит за 21-летнего россиянина около 500 тысяч долларов.