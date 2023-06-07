«Оренбург» купил нападающего «Спартака»

Шустрый малый. Не зря ли его Спартак продал? В Спартаке правда больше игрового времени предоставляют Мелешину.
«Оренбург» выкупил у «Спартака» нападающего Степана Оганесяна.
«Степан – наш! Теперь не аренда!
Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», – сообщила пресс-служба клуба.
Сообщалось, что «Оренбург» заплатит за 21-летнего россиянина около 500 тысяч долларов.
- Оганесян – воспитанник «Спартака».
- «Оренбург» арендовал его в июле.
- В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.