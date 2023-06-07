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    • Радимов призвал «Динамо» заменить Лещука Федосом из «Амкала»

    Радимов призвал «Динамо» заменить Лещука Федосом из «Амкала»

    Бывший футболист сборной России Владислав Радимов недоволен, как вратарь «Динамо» Игорь Лещук сыграл в последних матчах сезона.

    «Динамо» и Лещук в очередной раз в моем антирейтинге, но иначе оценить их просто невозможно. Лещук хорохорился после игры с разобранным «Торпедо», а потом в двух матчах запустил семь мячей – проходной двор! Ну и первый пропущенный мяч с «Оренбургом» – таких ошибок даже в Медиалиге не делают.

    «Динамо», забирайте Федоса из «Амкала», он не хуже Лещука сейчас!» – написал Радимов.

    • Федос – это вратарь медийного «Амкала» Федор Маслов.
    • Лещук – воспитанник «Динамо».
    • Москвичи ищут нового тренера.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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