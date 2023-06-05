Тарасов назвал позиции, требующие усиления в «Локомотиве»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о необходимости усиления состава московской команды.
«Я уже говорил, что «Локомотив» может в следующем сезоне бороться за самые высокие места в том числе за чемпионство.
Если «Локо» решит свой вопрос с трансферной политикой летом, то ему по силам бороться за самые высокие места.
Им нужно укреплять защиту. Два центральных защитника нужны точно, Магкеев сейчас травму получил. Плюс кого-то можно купить на фланги для конкуренции.
А в атаке у «Локо» все хорошо», – считает Тарасов.
- «Локо» финишировал на 8-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 45 очков в 30 турах чемпионата.
Источник: Metaratings