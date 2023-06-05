Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о возможной смене команды.

– Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...

– Там спрашивайте. Я откуда знаю.

– Как относитесь к этим слухам?

– Никак.

– То есть вам комфортно в Ростове?

– Мне комфортно всегда.