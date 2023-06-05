Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»

Всем хрякам срочно ознакомиться под роспись:
https://bombardir.ru/news/698511-sudi-oshibalis-v-polzu-spartaka-chasche-vsego-v-proshedshem-sezone-rpl
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о возможной смене команды.
– Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...
– Там спрашивайте. Я откуда знаю.
– Как относитесь к этим слухам?
– Никак.
– То есть вам комфортно в Ростове?
– Мне комфортно всегда.
- «Динамо» ищет замену уволенному Славише Йокановичу.
- «Спартак» тренирует Гильермо Абаскаль.
- «Ростов» финишировал на 4-м месте в РПЛ.