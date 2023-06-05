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    • Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»

    Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы о возможной смене команды.

    – Многие пишут, что вы можете прийти в «Динамо», «Спартак»...

    – Там спрашивайте. Я откуда знаю.

    – Как относитесь к этим слухам?

    – Никак.

    – То есть вам комфортно в Ростове?

    – Мне комфортно всегда.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая 2 часа назад

      Всем хрякам срочно ознакомиться под роспись:

      https://bombardir.ru/news/698511-sudi-oshibalis-v-polzu-spartaka-chasche-vsego-v-proshedshem-sezone-rpl

      1
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      Рейтинг: +5119

      neveldomha 3 часа назад

      Карпинский пофигизм не может не сказываться на отношении игроков к своим обязанностям. Имели реальную возможность взять серебро, но не взяли даже бронзу. Как всегда карпинское "И так сойдет". А отсюда и провал конца сезона.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Лев Львов > neveldomha 3 часа назад

      Господь наказал Ростов за проданный матч с Факелом.

      2
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      Рейтинг: +56044

      MaxRnD > Лев Львов 2 часа назад

      Вот эта игра для меня была действительна подозрительна, а забитие 4 мячей в одни ворота в 1-м тайме только усилило эти подозрения

      0
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      Рейтинг: +56044

      MaxRnD > Лев Львов 1 час назад

      В матче с Факелом не увидел ничего подозрительного, хотя бы в выставляемых на него буками коэффициентах, а вот на игру с ЦСКА коэффициент на победу Ростова был с момента его появления в линии 6.8 - 7, т.е. буки были железобетонно уверены в победе ЦСКА, несмотря на:

      - игру команд лидирующей группы;
      - игру за призовое место;
      - разницу в турнирной таблице всего лишь 2 очка;
      - предыдущую встречу на 0-0
      - спад в игре ЦСКА в последних 2-х играх;
      - победу Ростова над набравшим ход Ахматом

      И откуда в БК такая дерзкая, железобетонная уверенность (с кф. 7) в том, что Ростов не выиграет ? Вот эта игра для меня была действительна подозрительна, а забитие 4 мячей в одни ворота в первом тайме только усилило эти подозрения

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6470

      Enter2006 4 часа назад

      Уже лето. Можно в лес. ))

      1
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      Рейтинг: +1085

      rac531 4 часа назад

      Не приведи Господи, чтобы Карпин вернулся в «Спартак».
      Будучи в «Спартаке», израсходовал 250−280 миллионов. На эти деньги можно было купить трёх Халков! Но сбитый лётчик есть сбитый лётчик… При Карпине бюджет вырос в три раза, а результата нет. Да, выиграли два серебра, но мы делали это и раньше за меньшие деньги.
      А ВОТ «ДИНАМО» МИЛОСТИ ПРОСИМ)
      ЖДЕМ-с)

      2
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      Рейтинг: +5902

      Дядя Серёжа 5 часов назад

      Ваше кредо?
      Всегда?
      - слесарь Мечников "12 стульев"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 часа назад

      По стульям к Кокоше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 6 часов назад


      Кто пишет ? Такой же мудак , что и задаёт подобные вопросы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20196

      Cleaner 6 часов назад

      А че, Ростов развалил, пора идти Спартака или Динамо добивать!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29898

      JTherry 6 часов назад

      "сбитый летчик" - тренер-обиженка, не доверяют ему серьезного клуба после "валераверим" в Спартаке... Ростов - ему в самый раз, среди "колхозников" первый парень на деревне... да и сборную ему зря доверили, тренер должен быть психологом в какой-то мере, а какой из Карпуши психолог, если со своими проблемами не может разобраться - отвечает, будто под пытками...

      5
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      Рейтинг: +18957

      ilichkadr 6 часов назад

      Школьник Коля Антонов опубликовал в "Спам-Экспресс"своё первое интервью с главным тренером «Ростова». С почином..........

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29898

      JTherry > JTherry 6 часов назад

      Микеле Антонов - корреспондент СЭ...) тренируется на живых тренерах...))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1194

      SLADE2019 7 часов назад

      Когда он наконец нормально разговаривать научится? Пожилой дядька, все-таки.
      В Спартаке, он сто лет не нужен, а в Динамо, добро пожаловать. С Карпиным Динамо сильнее не станет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18957

      ilichkadr > SLADE2019 6 часов назад

      Валера нормально разговаривать научится? Он по жизни так разговаривает.

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      Рейтинг: +20196

      Cleaner > ilichkadr 6 часов назад

      Он по жизни так разговаривает??? Вот это то и ненормально!..(

      1
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      Рейтинг: +18957

      ilichkadr > Cleaner 6 часов назад

      Переучивать бесполезно. Как сказал один из известных персонажей: "Глупость это не отсутствие ума. Это такой ум".

      2
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      Рейтинг: +880

      Solist345345 > SLADE2019 5 часов назад

      А что не так в том, как он разговаривает?

      0
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      Рейтинг: +1085

      rac531 > ilichkadr 4 часа назад

      Не надо быть требовательным)
      Н де испано-эстонец)

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      Рейтинг: +18957

      ilichkadr > rac531 4 часа назад

      Да уж. Как задача ставится, так и исполняется.

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