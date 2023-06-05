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В «Ахмате» недовольны итогами премии «Герои РПЛ»

5 июня 2023, 08:16
6

Пресс-служба «Ахмата» раскритиковала итоги премии «Герои РПЛ».

Никто из представителей грозненской команды не получил индивидуальную награду.

«В Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации лучший гол сезона.

Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы НЕ понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича.

Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов.

Иначе нет логики. Как нет еe и в том – почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям.

Или вратаря Гиорги Шелия, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», – говорится в публикации «Ахмата».

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Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (6)
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ilichkadr
1685944735
По Ташуеву очень существенное замечание пресс-службы «Ахмата». P.S. Система определения лучших примитивна, далека от реальности.
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Александр.Т.
1685945217
Нытики
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acor94
1685945472
Гол как гол, что в нем лучшего?
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SLADE2019
1685950335
По Шелии согласен. Он провел более сильный сезон, чем Акинфеев. А гол, действительно хороший, но не более того.
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