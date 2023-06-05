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    В «Ахмате» недовольны итогами премии «Герои РПЛ»

    Пресс-служба «Ахмата» раскритиковала итоги премии «Герои РПЛ».

    Никто из представителей грозненской команды не получил индивидуальную награду.

    «В Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации лучший гол сезона.

    Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы НЕ понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича.

    Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов.

    Иначе нет логики. Как нет еe и в том – почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям.

    Или вратаря Гиорги Шелия, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», – говорится в публикации «Ахмата».

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1194

      SLADE2019 7 часов назад

      По Шелии согласен. Он провел более сильный сезон, чем Акинфеев. А гол, действительно хороший, но не более того.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3681

      acor94 8 часов назад

      Гол как гол, что в нем лучшего?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 8 часов назад

      Нытики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18957

      ilichkadr 8 часов назад

      По Ташуеву очень существенное замечание пресс-службы «Ахмата».
      P.S. Система определения лучших примитивна, далека от реальности.

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      Рейтинг: +5902

      Дядя Серёжа > ilichkadr 8 часов назад

      Точнее назвать: выбрали первого, а не лучшего, это не всегда совпадает.

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      Рейтинг: +6359

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 1 час назад

      Да... первый секс не всегда лучший...

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