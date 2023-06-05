В «Ахмате» недовольны итогами премии «Герои РПЛ»

Пресс-служба «Ахмата» раскритиковала итоги премии «Герои РПЛ».

Никто из представителей грозненской команды не получил индивидуальную награду.

«В Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации лучший гол сезона.

Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы НЕ понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича.

Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов.

Иначе нет логики. Как нет еe и в том – почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям.

Или вратаря Гиорги Шелия, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», – говорится в публикации «Ахмата».