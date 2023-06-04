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    • Примера. «Реал» закончил сезон на 2-м месте. «Атлетико» пропустил на 93-й минуте от «Вильярреала» и упустил серебро

    Примера. «Реал» закончил сезон на 2-м месте. «Атлетико» пропустил на 93-й минуте от «Вильярреала» и упустил серебро

    Завершился чемпионат Испании сезона-2022/23.

    Второе место занял «Реал», не сумевший обыграть в заключительном туре на своем поле «Атлетик».

    Третьим финишировал «Атлетико». Команда Диего Симеоне упустила второе место, пропустив от «Вильярреала» на 93-й минуте.

    Испания. Примера. 38-й тур

    Реал – Атлетик – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сансет, 49; 1:1 – Бензема, 72 (с пенальти).

    Незабитый пенальти: нет – Весга, 10.

    Вильярреал – Атлетико – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Джексон, 9; 1:1 – Корреа, 18; 1:2 – Корреа, 56; 2:2 – Паскуаль, 90+3.

    Удаления: нет – Витсель, 71.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.06.2023 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12538

      DeStar 10 часов назад

      оба мадридских клуба " молодцы"

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