Примера. «Реал» закончил сезон на 2-м месте. «Атлетико» пропустил на 93-й минуте от «Вильярреала» и упустил серебро

Завершился чемпионат Испании сезона-2022/23.
Второе место занял «Реал», не сумевший обыграть в заключительном туре на своем поле «Атлетик».
Третьим финишировал «Атлетико». Команда Диего Симеоне упустила второе место, пропустив от «Вильярреала» на 93-й минуте.
Испания. Примера. 38-й тур
Реал – Атлетик – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сансет, 49; 1:1 – Бензема, 72 (с пенальти).
Незабитый пенальти: нет – Весга, 10.
Вильярреал – Атлетико – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Джексон, 9; 1:1 – Корреа, 18; 1:2 – Корреа, 56; 2:2 – Паскуаль, 90+3.
Удаления: нет – Витсель, 71.
Источник: «Бомбардир»