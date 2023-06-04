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    • Федотов – об удалении Джикии: «Видимо, Георгий хочет побольше отдохнуть»

    Федотов – об удалении Джикии: «Видимо, Георгий хочет побольше отдохнуть»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Георгия Джкиии со скамейки запасных в матче 30-го тура против «Крыльев Советов» (0:1).

    • Судья Алексей Амелин удалил Джикию за нецензурную брань в свой адрес.
    • Игроку грозит 4-матчевая дисквалификация.
    • Джикия – капитан «Спартака».

    «Думаю, это будет три матча. Джикия 100 процентов исполняет, не понятно, зачем он так поступил. Видимо, хочет побольше отдохнуть. Оскорбление арбитра – это серьезное нарушение. Посмотрим, что решит КДК», – сказал Федотов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2023 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +134

      erybov1965 17 часов назад

      Я так понимаю,в Спартаке просто нет нормального кандидата в капитаны,чья вина,угадайте с одного раза.

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      Рейтинг: +134

      erybov1965 17 часов назад

      Если бы руководство клуба было нормальным,капитан команды так бы себя не вел,или просто не был бы капитаном.

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      Рейтинг: +139

      witalik 19 часов назад

      Так ему крыложопые заплатили...Я считал его порядочным мужиком...

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      Рейтинг: +890

      sined1951 20 часов назад

      Четыре так четыре. Матершиннику без всяких скидок.

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