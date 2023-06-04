Федотов – об удалении Джикии: «Видимо, Георгий хочет побольше отдохнуть»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Спартака» Георгия Джкиии со скамейки запасных в матче 30-го тура против «Крыльев Советов» (0:1).

Судья Алексей Амелин удалил Джикию за нецензурную брань в свой адрес.

Игроку грозит 4-матчевая дисквалификация.

Джикия – капитан «Спартака».

«Думаю, это будет три матча. Джикия 100 процентов исполняет, не понятно, зачем он так поступил. Видимо, хочет побольше отдохнуть. Оскорбление арбитра – это серьезное нарушение. Посмотрим, что решит КДК», – сказал Федотов.