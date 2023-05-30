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    Только два игрока в этом сезоне АПЛ были быстрее Мудрика

    Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в тройку самых быстрых игроков АПЛ в сезоне-2022/23.

    Мудрик разогнался в минувшем чемпионате Англии до 36,63 км/ч. Быстрее него были только два футболиста – защитник «Ман Сити» Кайл Уокер (37,31 км/ч) и хавбек «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон (36,7 км/ч).

    • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
    • В 15 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
    • Его контракт рассчитан до 2031 года.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12233

      BRO_football 12 минут назад

      Бегает-носится по полю, а толку? Всё равно один из худших трансферов сезона в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +14928

      Алексей З 14 минут назад

      Ну это не лёгкая атлетика.
      Надо признать пока Мудрик себя в АПЛ не проявил.

      1
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      Рейтинг: +6173

      AtticusFinch 15 минут назад

      Мудрик очень быстрый футболист !!! это очень заметно, но иногда, такое ощущение, что его ноги быстрее, чем финты, которые он выдумывает из головы, и из - за это нелепые потери мяча
      Кстати -Очень удивлен , что Кайл Уокер быстрее..на мой взгляд он мощен, тем более для фланга..

      0
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      Рейтинг: +215

      JIEGEHDA > AtticusFinch 9 минут назад

      Уокер всегда был машиной. Ещё в матчах против Франции когда не дал ничего сделать Мбаппе . Матчи с Реалом где он кроме одного момента Не дал ничего сделать Винисиусу . А поводу быстроту Мудрика . И его финтов . Так это бред . Пару матчей в ЛЧ где его типо увидели , посмотрите , там где дают место разогнать и пробежаться он вытворял . И только . Вряд-ли против Челси будут давать по 15-20 метров простора . А сыграться он не может . Опыта нет , да и с таким клубом вряд-ли будет . Скупой платит дважды как говорится . Хотели и Игрока и На Публику сыграть . В итоге обосрались

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      Рейтинг: +1426

      Таврида 44 минуты назад

      Холанд с Кейном нервно курят в сторонке и тихонько завидуют...

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