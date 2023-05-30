Только два игрока в этом сезоне АПЛ были быстрее Мудрика

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попал в тройку самых быстрых игроков АПЛ в сезоне-2022/23.

Мудрик разогнался в минувшем чемпионате Англии до 36,63 км/ч. Быстрее него были только два футболиста – защитник «Ман Сити» Кайл Уокер (37,31 км/ч) и хавбек «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон (36,7 км/ч).