Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Юношеская сборная России уничтожила «Насьонал» на Кубке БРИКС (7:0) – седьмой гол получился очень курьезным

    Юношеская сборная России уничтожила «Насьонал» на Кубке БРИКС (7:0) – седьмой гол получился очень курьезным

    Сборная России U17 участвует в Кубке БРИКС.

    В понедельник россияне разгромили «Насьонал» со счетом 7:0.

    Седьмой гол получился очень курьезным. Вратарь не справился со «свечей» и пропустил мяч в собственные ворота.

    Также достоин внимания шестой гол в исполнении Виктора Окишора. Воспитанник «Динамо» поиздевался над соперниками, продемонстрировав свою технику.

    Для юношеской сборной России это вторая победа на турнире. До этого они обыграли «Фламенго Гуарульюс» (2:0).

    31 мая россияне встретятся со сверстниками из «Коринтианса».

    Новости по теме
    Юниорская женская сборная России выиграла турнир в Азии: 4 победы в 4 матчах при 17 забитых голах 2
    Хомуха ушел с поста тренера юношеской сборной России
    16-летний вратарь «Арсенала» Федорущенко хочет выступать за юношескую сборную России 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 