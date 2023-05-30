Юношеская сборная России уничтожила «Насьонал» на Кубке БРИКС (7:0) – седьмой гол получился очень курьезным

Сборная России U17 участвует в Кубке БРИКС.

В понедельник россияне разгромили «Насьонал» со счетом 7:0.

Седьмой гол получился очень курьезным. Вратарь не справился со «свечей» и пропустил мяч в собственные ворота.

Также достоин внимания шестой гол в исполнении Виктора Окишора. Воспитанник «Динамо» поиздевался над соперниками, продемонстрировав свою технику.

Для юношеской сборной России это вторая победа на турнире. До этого они обыграли «Фламенго Гуарульюс» (2:0).

31 мая россияне встретятся со сверстниками из «Коринтианса».