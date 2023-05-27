Агкацев отличный матч провёл, вытащил всё, что летело в ворота! Сафонов проглотил бы пару пенок) а пони не факт, что и Кубок смогут завоевать, играя так бездарно в большинстве
ЦСКА в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром». С 57-й минуты москвичи были в большинстве после удаления краснодарца Вячеслава Литвинова.
Москвичи завтра, перед последним туром, могут опуститься со второй строчки на третью – если «Спартак» дома победит «Пари НН».
«Краснодар» остался шестым.
11 июня команды сыграют друг с другом в суперфинале Кубка России.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Удаления: Литвинов, 57 – нет.