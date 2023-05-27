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    РПЛ. ЦСКА не смог в большинстве победить «Краснодар» (0:0)

    ЦСКА в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром». С 57-й минуты москвичи были в большинстве после удаления краснодарца Вячеслава Литвинова.

    Москвичи завтра, перед последним туром, могут опуститься со второй строчки на третью – если «Спартак» дома победит «Пари НН».

    «Краснодар» остался шестым.

    11 июня команды сыграют друг с другом в суперфинале Кубка России.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Удаления: Литвинов, 57 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1890

      ScarlettOgusania 2 минуты назад

      Агкацев отличный матч провёл, вытащил всё, что летело в ворота! Сафонов проглотил бы пару пенок) а пони не факт, что и Кубок смогут завоевать, играя так бездарно в большинстве

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      Рейтинг: +219

      Pangolin 11 минут назад

      Вот они переезды на поездах...играй в вск, ЦСКА обыграл бы этот Краснодар!

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      Рейтинг: +18892

      ilichkadr 16 минут назад

      Ясный перец, что кони опустятся со второй строчки на третью, поскольку «Спартак» победит «Пари НН» и Юран ничего не сможет сделать.
      Более того, сегодня кони, как ни странно это звучит, просрали серебряные медали.

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      Рейтинг: +2248

      Красногвардейчик 19 минут назад

      С такой игрой, движением на поле, браком, команда не имеет права бороться за второе место. Игра «армейцам» не давалась, но моменты были, надо было в них вкладываться. ЦСКА мог на зубах вырвать победу. Сегодня «красно-синие» — разочарование. В средней линии и впереди был сплошной брак. Не знаю, с чем это связано, возможно, негативное настроение после матча со «Спартаком». Из игры выпали не несколько футболистов, а вся команда.

      Федотов опоздал с заменами, особенно после удаления. Надо было свежих игроков выпускать, включать прессинг. Такое ощущение, что Федотов не хотел победить «Краснодар». Поэтому счет по игре. Если бы не удаление, то, может, ЦСКА и проиграл бы. Обидно, досадно, но значит «армейцы» еще не могут бороться за самые высокие ме

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      Рейтинг: +101568

      zigbert 21 минуту назад

      Преимущество Краснодара в первом тайме было заметным, хотя состав не назовешь основным.ЦСКА не был похож на себя, было много потерь мяча и ошибок. После удаления Литвинова ЦСКА завладел преимуществом а в конце матча могли и забить победный гол но отлично сыграл вратарь Агкацев.

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      Рейтинг: +653

      Sanches65 24 минуты назад

      Даже крот ****** не помог, порвался презерватив.

      1
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      Рейтинг: +105

      E5 25 минут назад

      Сегодня все болелы ЦСКА Ах%ели от увиденного.

      0
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      Рейтинг: +705

      bratskij 28 минут назад

      Позорище, без матов уже смотреть невозможно этих футболистов.

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      Рейтинг: +22588

      Persona_non_Grata 29 минут назад

      А где Клинер ? - почему не ржет ???

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      Рейтинг: +846

      Янвapь 69 > Persona_non_Grata 28 минут назад

      https://ibb.co/3F5p1zc

      0
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      Рейтинг: +846

      Янвapь 69 51 минуту назад

      В пользу хряков-паскудников честные судейки завтра опять пеналей понарисуют

      4
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      Рейтинг: +13930

      R_a_i_n > Янвapь 69 44 минуты назад

      У тебя сегодня клиентов мало было?? Мало заработал?

      6
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      Рейтинг: +286

      timon2401 > Янвapь 69 35 минут назад

      опять Спартак приплели))) ну вы п...ц конечно)))) Кони в большинстве забить не смогли, а вас один х...й бомбит

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      Рейтинг: +846

      Янвapь 69 > R_a_i_n 32 минуты назад

      Опять завизжала свиномать, как не в себя. Конкурентки с Тверской выгнали ?

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      Рейтинг: +13930

      R_a_i_n > Янвapь 69 17 минут назад

      Судя по твоему вииииии.... клиентов у тебя проститута мало сегдня. Потому ты и злой такой...

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      Рейтинг: +846

      Янвapь 69 > R_a_i_n 13 секунд назад

      Ну, да соболезную, в этом бизнесе старые запойные сифилитички не нужны

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