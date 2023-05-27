ЦСКА в 29-м туре РПЛ сыграл вничью с «Краснодаром». С 57-й минуты москвичи были в большинстве после удаления краснодарца Вячеслава Литвинова.

Москвичи завтра, перед последним туром, могут опуститься со второй строчки на третью – если «Спартак» дома победит «Пари НН».

«Краснодар» остался шестым.

11 июня команды сыграют друг с другом в суперфинале Кубка России.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаления: Литвинов, 57 – нет.

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