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    • Бундеслига. «Бавария» победила «Кельн» (2:1) и стала чемпионом, «Боруссия» Д сыграла вничью с «Майнцем» (2:2)

    Бундеслига. «Бавария» победила «Кельн» (2:1) и стала чемпионом, «Боруссия» Д сыграла вничью с «Майнцем» (2:2)

    «Бавария» в 34-м, последнем, туре Бундеслиги победила на выезде «Кельн». Решающий гол у Джамала Мусиалы.

    Поскольку «Боруссия» Д в параллельном матче потеряла очки с «Майнцем», баварцы оформили 11-е чемпионство подряд. Дортмундцам для титула нужна была победа.

    Германия. Бундеслига. 34-й тур

    Кельн – Бавария – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Коман, 8; 1:1 – Любичич, 81 (с пенальти); 1:2 – Мусиала, 89.

    Боруссия Д – Майнц – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ольсен, 15; 0:2 – Онисиво, 24; 1:2 – Геррейру, 69; 2:2 – Зюле, 90+6.

    Нереализованные пенальти: Аллер, 19 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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