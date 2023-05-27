«Наполи» ведет переговоры с тренером, выигрывавшим требл

То пишут Энрике возглавит ПСЖ, то Наполи, на самом деле возглавит Динамо
«Наполи» определился с фаворитом на пост главного тренера после вероятного ухода Лучано Спаллетти.
Клуб уже ведет переговоры с Луисом Энрике, у которого на сегодняшний день самые высокие шансы возглавить неаполитанцев.
- «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
- Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.
- В его услугах также заинтересован «ПСЖ».
- Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».