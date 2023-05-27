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    «Наполи» ведет переговоры с тренером, выигрывавшим требл

    «Наполи» определился с фаворитом на пост главного тренера после вероятного ухода Лучано Спаллетти.

    Клуб уже ведет переговоры с Луисом Энрике, у которого на сегодняшний день самые высокие шансы возглавить неаполитанцев.

    • «Наполи» в этом сезоне стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
    • Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022.
    • В его услугах также заинтересован «ПСЖ».
    • Тренер в 2015 году выигрывал требл с «Барселоной».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2212

      jek718875 4 часа назад

      То пишут Энрике возглавит ПСЖ, то Наполи, на самом деле возглавит Динамо

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