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Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

27 мая 2023, 10:30
27

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах российских команд победить в Лиге чемпионов.

– Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.

– Больше ли шансов у «Зенита»?

– Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем.

  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
  • «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, в истории «Спартака» нет евротрофеев.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (27)
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Антон Л
1685173628
Петржела никогда не выиграет еврокубок.
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k611
1685174745
А у чешских клубов есть шанс выиграть Лигу чемпионов? Нашли кого спрашивать...
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Январь 59
1685177100
Ещё не известно , что с Европой сделает дефолт США, еще не известно что будет с УЕФА после финансового краха в Европе. Поэтому забегать на 10 лет вперёд весьма опрометчиво.
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RedMaksim97
1685177945
Чё ты до Спартака ********? Зенит её тоже никогда не возьмёт
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шахта Заполярная
1685180607
Спартак выиграет или нет этого ни кто не может знать, а вот что пи держела идиот и дебил знают все, даже питерские.
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lordmrv
1685184512
Не понял, что он на Спартак так обозлен. Трахнули в подворотне его что ли спартачи?
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erybov1965
1685184822
Никогда не говори никогда.Петржела привили сывороткой "Анти-Спартак".У любого клуба всегда остается шанс выиграть лигу чемпионов.А вот у тренера такая возможность совсем мизерная,если конечно он не собирается стать "бессмертным".
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Krics
1685185347
Пан выигрывал лигу чемпионов?
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Михалыч1963
1685187435
Недотренер помойный опять вонь пустил . Он , если честно сказать , никто и звать никак.
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Сержтир
1685187849
Если хотите узнать кто выиграет Лигу чемпионов, то это к Петржеле обращайтесь он в этом великий предсказатель.
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