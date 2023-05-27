Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах российских команд победить в Лиге чемпионов.

– Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.

– Больше ли шансов у «Зенита»?

– Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем.