Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах российских команд победить в Лиге чемпионов.
– Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.
– Больше ли шансов у «Зенита»?
– Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
- «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, в истории «Спартака» нет евротрофеев.
Источник: «РБ Спорт»