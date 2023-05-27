Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Петржела: «Спартак» никогда не выиграет Лигу чемпионов»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах российских команд победить в Лиге чемпионов.

    – Думаю, «Спартак» никогда за свою историю не выиграет Лигу чемпионов. День, когда они поднимут над собой этот кубок, не настанет, мне кажется.

    – Больше ли шансов у «Зенита»?

    – Вы в этом турнире даже участия не принимаете и только в далеком будущем вернетесь, не говоря уже о победе в нем.

    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
    • «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, в истории «Спартака» нет евротрофеев.

    Новости по теме
    Петржела объяснил, почему Малком и Вендел останутся в «Зените» 3
    Петржела: «Спартак» даже чемпионат Кипра не выиграл бы» 16
    Петржела ответил, когда все легионеры покинут РПЛ 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3112

      шахта Заполярная 3 минуты назад

      Спартак выиграет или нет этого ни кто не может знать, а вот что пи держела идиот и дебил знают все, даже питерские.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3620

      Axe111 37 минут назад

      Какие победы в лч Боже. Как можно такие идиотские вопросы задавать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3112

      шахта Заполярная > Axe111 10 минут назад

      Адекватным людям, нормальные вопросы, идиотам - идиотские

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      RedMaksim97 48 минут назад

      Чё ты до Спартака ********? Зенит её тоже никогда не возьмёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Номэд 54 минуты назад

      Дебил епта. Всё у экс и настоящих помойных завязано на Спартаке. Будто вшивые через год поднимают над головой кубок ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2412

      Январь 59 1 час назад

      Ещё не известно , что с Европой сделает дефолт США, еще не известно что будет с УЕФА после финансового краха в Европе. Поэтому забегать на 10 лет вперёд весьма опрометчиво.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22571

      Persona_non_Grata > Январь 59 25 минут назад

      Хахаха - я всё это слышу с советских времен. И как доллар рухнет, и как Европа загнивает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21464

      derrik2000 1 час назад

      Чё, кому-то петржелкин приплачивает за то, чтобы совсем не исчезать в нашем информационном поле???)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Avitaminoz 1 час назад

      Мне вот интересно, сколько получил денег он за то что ответил на два глупых вопроса и зачем его об этом спрашивали?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      k611 1 час назад

      А у чешских клубов есть шанс выиграть Лигу чемпионов? Нашли кого спрашивать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Антон Л 2 часа назад

      Петржела никогда не выиграет еврокубок.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22571

      Persona_non_Grata > Антон Л 25 минут назад

      Вот в этом ТОЧНО нет сомнения !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 