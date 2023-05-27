«Барселона» пригласила Месси на матч с «Мальоркой»

«Барселона» пригласила своего бывшего форварда Лионеля Месси на матч 37-го тура Примеры против «Мальорки». Он состоится 28 мая, завтра.

Это будет последняя игра «Барселоны» на «Камп Ноу» перед реконструкцией стадиона.

Кроме того, это будет последний домашний матч за «Барселону» для Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Будет церемония прощания с ними.