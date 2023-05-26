Рейтинг команд РПЛ по доверию молодым игрокам

«Крылья Советов» в этом сезоне больше всех клубов РПЛ доверяют молодым футболистам. У самарцев в стартовом составе на матчи игроки до 20 лет выходили 41 раз.

В топ-3 по доверию молодежи также попали «Динамо» и «Локомотив».

Футболисты до 20 лет ни разу не появлялись в стартовом составе «Факела», «Торпедо» и «Ахмата».