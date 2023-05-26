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    Рейтинг команд РПЛ по доверию молодым игрокам

    «Крылья Советов» в этом сезоне больше всех клубов РПЛ доверяют молодым футболистам. У самарцев в стартовом составе на матчи игроки до 20 лет выходили 41 раз.

    В топ-3 по доверию молодежи также попали «Динамо» и «Локомотив».

    Футболисты до 20 лет ни разу не появлялись в стартовом составе «Факела», «Торпедо» и «Ахмата».

    • Чемпионом России 5-й раз подряд стал «Зенит».

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6029

      Павелий 1 час назад

      Будет точнее подсчитать, если они хотя бы 15 минут на поле провели. А то Зенит любит на 90+ минутах выпускать типа воспитанника вместо бразильца.

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      Рейтинг: +9097

      vladik12 > Павелий 1 час назад

      Тупим? Написано же, что речь о выходах в стартовом составе.

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      Рейтинг: +6029

      Павелий > vladik12 1 час назад

      Да, подтупливаю. Но тоже надо считать несколько выходов. А то были те, кто 1 матч сыграли и больше никогда.

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