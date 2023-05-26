Рейтинг команд РПЛ по доверию молодым игрокам

Будет точнее подсчитать, если они хотя бы 15 минут на поле провели. А то Зенит любит на 90+ минутах выпускать типа воспитанника вместо бразильца.
«Крылья Советов» в этом сезоне больше всех клубов РПЛ доверяют молодым футболистам. У самарцев в стартовом составе на матчи игроки до 20 лет выходили 41 раз.
В топ-3 по доверию молодежи также попали «Динамо» и «Локомотив».
Футболисты до 20 лет ни разу не появлялись в стартовом составе «Факела», «Торпедо» и «Ахмата».
- Чемпионом России 5-й раз подряд стал «Зенит».