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    • «Спартак» и «Оренбург» договорились о трансфере нападающего

    «Спартак» и «Оренбург» договорились о трансфере нападающего

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что «Спартак» согласился продать клубу нападающего Степана Оганесяна.

    «Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», – сказал Еремякин.

    • «Оренбург» арендовал Оганесяна у «Спартака» летом 2022 года.
    • Он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 22 матчах сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +991

      7:1 17 минут назад

      а как они договорились? переводчика с хрюкающего отыскали, что ли? примерно так проходили переговоры?

      — хрю, хрю, оганесян, хрю!
      — хрю
      — нет, хрю, хрю!
      — хрю!
      — ну ладно, хрю!
      — хрю, хрю!
      — хрю, хрю, хрю! (ударили по рукам)

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