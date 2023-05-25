«Спартак» и «Оренбург» договорились о трансфере нападающего

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что «Спартак» согласился продать клубу нападающего Степана Оганесяна.

«Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», – сказал Еремякин.