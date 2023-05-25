«Спартак» и «Оренбург» договорились о трансфере нападающего

а как они договорились? переводчика с хрюкающего отыскали, что ли? примерно так проходили переговоры?
— хрю, хрю, оганесян, хрю!
— хрю
— нет, хрю, хрю!
— хрю!
— ну ладно, хрю!
— хрю, хрю!
— хрю, хрю, хрю! (ударили по рукам)
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что «Спартак» согласился продать клубу нападающего Степана Оганесяна.
«Получили от «Спартака» согласие на трансфер. Сейчас работаем с агентами по личным условиям игрока. Будем договариваться», – сказал Еремякин.
- «Оренбург» арендовал Оганесяна у «Спартака» летом 2022 года.
- Он забил 3 гола и отдал 1 ассист в 22 матчах сезона.