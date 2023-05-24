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    • Экс-директор «Чертаново» Ларин дал первый комментарий после выхода из СИЗО

    Экс-директор «Чертаново» Ларин дал первый комментарий после выхода из СИЗО

    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился эмоциями после выхода из СИЗО. Функционер был освобожден из-под стражи сегодня, 24 мая.

    «Планы? Раскрывать не буду. Но футбол, конечно.

    Выбираю, куда поехать. Либо в Воронеж на матч «Факел» – «Крылья», либо будет посещение 1-2 игр в Москве. Пока не знаю. Будет видно ближе к выходным», – сказал Ларин.

    • Ларин должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2023 22:44
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