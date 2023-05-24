Экс-директор «Чертаново» Ларин дал первый комментарий после выхода из СИЗО

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин поделился эмоциями после выхода из СИЗО. Функционер был освобожден из-под стражи сегодня, 24 мая.

«Планы? Раскрывать не буду. Но футбол, конечно.

Выбираю, куда поехать. Либо в Воронеж на матч «Факел» – «Крылья», либо будет посещение 1-2 игр в Москве. Пока не знаю. Будет видно ближе к выходным», – сказал Ларин.