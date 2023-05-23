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    • ЭСК РФС вынес решение по моменту с неназначенным пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнина

    ЭСК РФС вынес решение по моменту с неназначенным пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнина

    Член ЭСК РФС Николай Иванов заявил, что члены комиссии поддержали решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА не назначать пенальти за наступ Игоря Дивеева на ногу Романа Зобнина.

    «И в штрафной площади, и в середине поля всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям.

    Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.

    Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал Иванов.

    • ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
    • Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10891

      ivany4 1 час назад

      Ну таков вердикт члены ЭСК РФС был прогнозируем заранее.
      Когда наконец будут указывать пункт правил таких нарушений, или пункт рекомендаций ФИФА, УЕФА, где всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям?
      Что считать "дополнительными усилиями при "таком случайном наступе", - падение игрока, оказание помощи медиками, время стояние на ноге, разрыв бутсы, перелом ступни? Опять же, номер правил, рекомендаций каков, где??

      0
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      Рейтинг: +13833

      R_a_i_n 2 часа назад

      ну-ну! Соболеву значит красную за наступ, а тут ногу некуда девать. А наступ вообще по другому бывает? А если еще вспомнить матч с Сочи, когда две пенки поставили в ворота Спартака...

      5
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      Рейтинг: +806

      Янвapь 69 > R_a_i_n 2 часа назад

      На рыло тебе наступ, дурачина, иди лучше сортиры чистить - оно тебе привычней

      1
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      ...
      Рейтинг: +908

      kliker > Янвapь 69 2 часа назад

      На личности не переходи. А если переходишь - самозабанься.

      4
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      Рейтинг: +13833

      R_a_i_n > Янвapь 69 2 часа назад

      Тебе, шлюшке местного разлива и сортиры не доверят чистить. Тебе до конца твоих никчемных дней только жопой работать.

      3
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      Рейтинг: +806

      Янвapь 69 > R_a_i_n 1 час назад

      Ох и влечёт тебя, чибиса пестрожопого, гомосяцкая тема ! )))
      Отстань противный, гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +13833

      R_a_i_n > Янвapь 69 1 час назад

      "Отстань противный" это твой сценический образ на вечер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +651

      Symbol 2 часа назад

      А Соболя в прошлом сезоне за это удалили))) Ну да, ну да)) Понимаем

      7
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      Рейтинг: +34471

      VVM1964 > Symbol 1 час назад

      Не, ну это ДРУГОЕ !!! (((

      2
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      Рейтинг: +806

      Янвapь 69 2 часа назад

      Карась походу откупился

      1
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