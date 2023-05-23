ЭСК РФС вынес решение по моменту с неназначенным пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнина

Ну таков вердикт члены ЭСК РФС был прогнозируем заранее.
Когда наконец будут указывать пункт правил таких нарушений, или пункт рекомендаций ФИФА, УЕФА, где всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям?
Что считать "дополнительными усилиями при "таком случайном наступе", - падение игрока, оказание помощи медиками, время стояние на ноге, разрыв бутсы, перелом ступни? Опять же, номер правил, рекомендаций каков, где??
Член ЭСК РФС Николай Иванов заявил, что члены комиссии поддержали решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА не назначать пенальти за наступ Игоря Дивеева на ногу Романа Зобнина.
«И в штрафной площади, и в середине поля всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям.
Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.
Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал Иванов.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» со счетом 1:2.
- Команда Федотова осталась на втором месте в РПЛ.