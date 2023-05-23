ЭСК РФС вынес решение по моменту с неназначенным пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнина

Член ЭСК РФС Николай Иванов заявил, что члены комиссии поддержали решение арбитра Сергея Карасева в матче 28‑го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА не назначать пенальти за наступ Игоря Дивеева на ногу Романа Зобнина.

«И в штрафной площади, и в середине поля всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям.

Когда два футболиста делают движение к мячу и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.

Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал Иванов.