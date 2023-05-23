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    • Романцев прокомментировал стычку Соболева и Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Романцев прокомментировал стычку Соболева и Роши в дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил эпизод с конфликтом Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

    • Спартаковец показал неприличный жест после единоборства с бразильцем, схватившись за пах.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    – В воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально.

    – И все-таки каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.

    – Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения.

    Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.

    – Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?

    – Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых.

    Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью.

    А уж безобразный жест по отношению к сопернику – просто из ряда вон выходящий случай!

    – Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?

    – А ее и без карточки не должно было быть. Александр – уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной!

    Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками.

    Случившееся еще и тревожный звонок – мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Marshall1956 1 час назад

      Хватит очернять соболева!!!!это спартаковские традиции!!!там все так друг с другом здороваются!!!

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      Рейтинг: +11675

      alex1951 1 час назад

      Ромашка дипломатично,но категорично высказал свое мнение.....
      Скорее всего он исходил из своего тренерского опыта,что даже в мутные 90-е такого не наблюдалось...но как спартаковец ,где жалость к Соболю проявил...
      Понятно .пройдет какое то время и этот шум-звон -гам утихнет....

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