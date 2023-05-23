Романцев объяснил, почему Карасев заслуженно удалил Рошу, повторившего жест Соболева

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал заслуженным удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши матче 28-го тура РПЛ.

Форвард «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест после единоборства с Рошей, схватившись за пах.

Главный арбитр матча Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

– Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.

– Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное.

– Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.

– На португальском языке? Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось.

Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.