Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев объяснил, почему Карасев заслуженно удалил Рошу, повторившего жест Соболева

    Романцев объяснил, почему Карасев заслуженно удалил Рошу, повторившего жест Соболева

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев назвал заслуженным удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши матче 28-го тура РПЛ.

    – Многие возмущаются удалением Роши, считая, что тот просто попал под раздачу.

    – Не знаю всех подробностей, но видел, что бразилец получил красную карточку после того, как показал ассистенту судьи тот же жест, что и Соболев. И это видели все. А значит, удаление заслуженное.

    – Но Роша сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание арбитра к случившемуся, и объяснил ему это.

    – На португальском языке? Не каждый арбитр с флажком им владеет. А того, кто мог бы ему перевести горячую речь армейца, под рукой не оказалось.

    Может, теперь стоит прикрепить к каждому из помощников главного арбитра по одному личному переводчику? Или пусть судьи учат португальский язык.

    Новости по теме
    Федотов: «Роша должен получить один матч дисквалификации, чтобы здравый смысл возобладал» 18
    Орлов высказался об удалении Роши, повторившего жест Соболева 3
    Промес: «Хорошо, что красную получил не только Соболев – это справедливо» 25
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14761

      Алексей З 38 минут назад

      Романцев не прав конечно, но и поведение Роши странное. А если Карасёв хотел всё на тормозах спустить, как весь матч делал, а тут появился артист во все стороны давай показывать...
      Соболь дебил , но и у Роши с головой беда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24716

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ОИ, лучше бы ты оставил этот вопрос без комментариев... Ну разве ты допустил бы, чтобы у тебя в команде был такой придурок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1221

      Спартач80 > DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      А что Олег Иванович сказал не правильно?Придурок тут ты,судя по твоей реакции...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24716

      DOCTOR PENALTY > Спартач80 11 минут назад

      Ты брат Соболева что-ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1352

      Таврида 1 час назад

      Тогда Соболева надо было удалять еще раньше, когда он за мудя в центральном круге хватался и корчил из себя обезьяну перед Рошей. В-общем, попустительство Карасева к Соболеву и привело, в итоге, к удалению Виллиана.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 