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    Слуцкий вручил Геничу проспоренный айфон

    Спор между бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким и комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем на победителя сезона АПЛ официально завершен.

    По ходу сезона Слуцкий утверждал, что титул достанется «Арсеналу», а Генич верил в «Манчестер Сити».

    Накануне тренер вручил журналисту проспоренный айфон.

    • «Сити» взял 9-е чемпионство.
    • В АПЛ остался один тур (без учета перенесенных матчей).
    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Бомбардир»

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