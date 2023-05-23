Слуцкий вручил Геничу проспоренный айфон

Спор между бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким и комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем на победителя сезона АПЛ официально завершен.
По ходу сезона Слуцкий утверждал, что титул достанется «Арсеналу», а Генич верил в «Манчестер Сити».
Накануне тренер вручил журналисту проспоренный айфон.
- «Сити» взял 9-е чемпионство.
- В АПЛ остался один тур (без учета перенесенных матчей).
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.