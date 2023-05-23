Слуцкий вручил Геничу проспоренный айфон

Спор между бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким и комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем на победителя сезона АПЛ официально завершен.

По ходу сезона Слуцкий утверждал, что титул достанется «Арсеналу», а Генич верил в «Манчестер Сити».

Накануне тренер вручил журналисту проспоренный айфон.