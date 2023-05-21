«Это что-то невероятное»: Кокорин – о чемпионстве «Ариса»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на чемпионство команды.

Клуб из Лимассола впервые выиграл чемпионат Кипра.

Кокорин был признан лучшим игроком турнира.

«Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории.

Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» – сказал Кокорин.