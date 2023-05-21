Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Это что-то невероятное»: Кокорин – о чемпионстве «Ариса»

    Форвард «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на чемпионство команды.

    • Клуб из Лимассола впервые выиграл чемпионат Кипра.
    • Кокорин был признан лучшим игроком турнира.

    «Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории.

    Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» – сказал Кокорин.

    Новости по теме
    «Арис» Кокорина стал чемпионом Кипра – впервые в истории 1
    Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе
    Петржела: «Ведущие клубы РПЛ поборются за Кокорина» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 