«Это что-то невероятное»: Кокорин – о чемпионстве «Ариса»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на чемпионство команды.
- Клуб из Лимассола впервые выиграл чемпионат Кипра.
- Кокорин был признан лучшим игроком турнира.
«Что для меня чемпионство? Все вместе. Эмоции нахлынули, потому что не играл долго. «Арис» – небольшой клуб с хорошими людьми, которые долго ждали. Честно, не знаю, сколько клуб существует – здесь стыдно. Но в этом сезоне были обыграны «Омония» и АПОЭЛ впервые в истории.
Чемпионство – это что-то невероятное. «Арис» сейчас не Лимассол, «Арис» – это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!» – сказал Кокорин.
Источник: «Чемпионат»