Фанатки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку на трибунах

Кто, что зачем - неизвестно!
Но каков заголовок?!))) Почти сенсация!!!))) А на самом деле, вывели девушку с сектора. Ну плюнула она. И что???
Але дурики?!?! Это самое важное в дерби???!!!!
Голову включать надо!
В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Незадолго до стартового свистка на трибунах случилась стычка фанаток. Что стало причиной потасовки, неизвестно.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
- На стадион пришли более 20 тысяч зрителей.
- Команды борются за 2-е место в РПЛ.