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    Фанатки «Спартака» и ЦСКА устроили стычку на трибунах

    В эти минуты проходит матч 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    Незадолго до стартового свистка на трибунах случилась стычка фанаток. Что стало причиной потасовки, неизвестно.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Тушино.
    • На стадион пришли более 20 тысяч зрителей.
    • Команды борются за 2-е место в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10837

      ivany4 2 часа назад

      Кто, что зачем - неизвестно!
      Но каков заголовок?!))) Почти сенсация!!!))) А на самом деле, вывели девушку с сектора. Ну плюнула она. И что???
      Але дурики?!?! Это самое важное в дерби???!!!!
      Голову включать надо!

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      Рейтинг: +2336

      kvm 3 часа назад

      — Да, были люди в наше время,
      Не то, что нынешнее племя:
      Богатыри — не вы!

      1
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