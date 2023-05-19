У игрока «Тулузы» лудомания – он занимал деньги даже у одноклубников

Французские медиа узнали о психическом расстройстве у защитника «Тулузы» Расмуса Николайсена. У датчанина лудомания – игровая зависимость.

Выяснено, что на почве зависимости он занимал деньги у ряда людей в клубе. Речь идет как об игроках (не менее шести), так и о персонале. Николайсен брал в долг, чтобы вернуть другие долги, образовавшиеся из-за пристрастия к азартным играм в интернете. Общая сумма задолженности перед футболистами и стаффом «Тулузы» доходила до 100 тысяч евро.

Из-за долгов Николайсена атмосфера в команде накалилась. Партнеры требовали от датчанина денег и даже пожаловались президенту Дамьену Комолли. Футболисты угрожали бойкотировать матчи.

Именно президент Комолли помог выйти из ситуации. По его распоряжению Николайсену авансом перечислили зарплату, чтобы он вернул долги. Больше всего Расмус занял у форварда Адо Онаиву – порядка 50 тысяч евро.

Истории Николайсена-ставочника уже не один год. Пару лет назад он был в аренде в «Портсмуте», где его тоже уличили в беттинге. Футболиста оштрафовали на 2500 фунтов. Такое легкое наказание потому, что он не ставил на встречи со своим участием.

26-летний Николайсен стоит 5 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 у него 32 матча и 2 ассиста.

«Тулуза» в этом сезоне выиграла Кубок Франции, а в прошлом была в Лиге 2.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press