19 июня финал ЛЧ? его че двигают каждый день?)
Определились финалисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
В финале каждого из трех еврокубков сыграет клуб из Италии. Такое произошло впервые с сезона-1997/98.
Лига чемпионов: «Интер» – «Манчестер Сити»;
Лига Европы: «Рома» – «Севилья»;
Лига конференций: «Фиорентина» – «Вест Хэм».
- Финал ЛЧ пройдет 19 июня в Стамбуле.
- Финал ЛЕ состоится 31 мая в Будапеште.
- Финал ЛК будет сыгран 7 июня в Праге.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.