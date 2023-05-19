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    В финале каждого из трех еврокубков сыграет клуб из Италии

    Определились финалисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

    В финале каждого из трех еврокубков сыграет клуб из Италии. Такое произошло впервые с сезона-1997/98.

    Лига чемпионов: «Интер» – «Манчестер Сити»;

    Лига Европы: «Рома» – «Севилья»;

    Лига конференций: «Фиорентина»«Вест Хэм».

    • Финал ЛЧ пройдет 19 июня в Стамбуле.
    • Финал ЛЕ состоится 31 мая в Будапеште.
    • Финал ЛК будет сыгран 7 июня в Праге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12521

      DeStar 2 часа назад

      19 июня финал ЛЧ? его че двигают каждый день?)

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      Рейтинг: +902

      talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      И никто из них не выиграет(

      1
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