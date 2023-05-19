Определились финалисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В финале каждого из трех еврокубков сыграет клуб из Италии. Такое произошло впервые с сезона-1997/98.

Лига чемпионов: «Интер» – «Манчестер Сити»;

Лига Европы: «Рома» – «Севилья»;

Лига конференций: «Фиорентина» – «Вест Хэм».